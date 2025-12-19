Nueva súper gripe H3N2: sus características y las medidas de prevención que piden desde Salud a sanjuaninos

Ante la aparición de la nueva variante de la gripe A que preocupa al mundo, piden a los sanjuaninos vacunarse.

Una nueva cepa de la gripe genera preocupación a nivel mundial. Se trata de la variante A (H3N2), identificada recientemente en el Hemisferio Norte y que ya comenzó a registrar los primeros casos en países de Sudamérica. Ante este escenario, Tiempo de San Juan consultó a la jefa de Epidemiología del Ministerio de Salud provincial, Yanina González, quien brindó detalles sobre el virus, las medidas de prevención y las recomendaciones para quienes tengan previsto viajar.

Según explicó la especialista, la vacuna antigripal anual que se aplica actualmente “tiene la posibilidad de disminuir las hospitalizaciones y las formas graves de la enfermedad en general”. En ese sentido, destacó que la inmunización resulta especialmente importante para personas inmunocomprometidas, con factores de riesgo, mayores de 75 años y también en niños, ya que ayuda a reducir las complicaciones asociadas a la influenza.

González indicó además que la vacunación está recomendada para quienes viajen al Hemisferio Norte —principalmente a Europa, Estados Unidos o Asia—, regiones donde se ha demostrado una mayor circulación del virus. “Lo que se ha notado es que este virus se adelantó. En esas zonas, la temporada de gripe suele comenzar cerca de Navidad, pero con esta variante se adelantó entre tres y cuatro semanas”, explicó. Esta situación motivó el envío de recomendaciones tanto de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) como de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que sugieren reforzar la vacunación.

En San Juan, la vacuna antigripal se encuentra disponible de forma gratuita en todos los centros de salud para los grupos priorizados: personas mayores de 65 años, embarazadas en cualquier trimestre, niños de entre 6 meses y 3 años, y personas de entre 2 y 65 años con comorbilidades, como enfermedades respiratorias crónicas (EPOC, fibrosis quística), cardiopatías, cáncer o VIH.

“Para estos grupos la vacuna está disponible y es altamente recomendada, sobre todo con el objetivo disminuir la posibilidad de infecciones graves”, remarcó la funcionaria.

De cara a la temporada alta de enfermedades respiratorias, que en Argentina comienza entre marzo y abril, González señaló que es clave reforzar las medidas de prevención. Entre ellas, la vacunación como principal herramienta para evitar internaciones y prevenir la saturación del sistema de salud; el lavado frecuente de manos; la limpieza de superficies y la correcta ventilación de los ambientes.

En cuanto al uso del barbijo, la recomendación actual es utilizarlo si la persona presenta síntomas respiratorios y debe concurrir a un centro de salud y aguardar en las salas de espera en las que hay personas con otras enfermedades. Además, subrayó la importancia del aislamiento domiciliario: “Si una persona está enferma no debe concurrir a reuniones sociales ni al trabajo. Debe quedarse en casa para que la curva viral empiece a disminuir”.

Para quienes viajen a zonas con alta circulación del virus, la jefa de Epidemiología aconsejó consultar previamente con el médico de cabecera. Incluso aquellas personas que no pertenezcan a grupos de riesgo pueden solicitar la indicación médica para vacunarse antes de partir.

Y en caso de regresar con síntomas respiratorios, recomendó vigilar la evolución, aislarse, consultar al médico y aclarar el antecedente de viaje: “Esa es la mejor manera de evitar que el virus se transmita”.

Respecto a la peligrosidad de esta nueva variante, González aclaró que se trata de un virus muy reciente, cuya comunicación oficial comenzó el pasado 4 de diciembre. “Los estudios preliminares muestran que es una enfermedad que se contagia rápidamente, pero que hasta el momento no ha demostrado ser muy grave. El problema es que, por la gran cantidad de casos con síntomas leves, puede generar colapso del sistema de salud”, explicó.

Lo que pasa en el mundo

El subclado K de la gripe A (H3N2) ya cruzó la línea del Ecuador en Sudamérica. Tras su identificación en México, se reportaron los primeros casos en Perú y Colombia, y no se descarta su llegada al Cono Sur en el corto plazo. El virus circula en Asia desde junio y en Oceanía desde agosto, mientras que desde noviembre proliferó con fuerza en Europa y Estados Unidos.

En el último Boletín Epidemiológico, el Ministerio de Salud de la Nación informó que, “a pesar de las diferencias antigénicas observadas en el subclado K de A (H3N2), los datos preliminares de efectividad vacunal muestran que la protección contra hospitalizaciones se mantiene en niveles similares a temporadas previas, con una efectividad aproximada del 70 al 75% en niños y del 30 al 40% en adultos”.