martes 16 de diciembre 2025

Atención

El calor quema y los escorpiones salen: los consejos de Salud a tener en cuenta por los sanjuaninos

Las autoridades dieron a conocer las medidas de prevención y los pasos a seguir ante una posible picadura.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Las recomendaciones de Salud para cuidarse de los escorpiones en San Juan.

Con la llegada del calor, se multiplica la presencia de escorpiones en distintos puntos de la provincia. Ante la situación, desde el Ministerio de Salud de la provincia brindaron medidas de prevención y detallaron los pasos a seguir ante una posible picadura.

“Durante los meses de verano, las altas temperaturas favorecen la aparición de escorpiones en áreas urbanas y rurales de la provincia. Estos arácnidos, característicos de las zonas áridas, suelen refugiarse en lugares frescos y oscuros dentro de las viviendas”, indicaron desde el organismo.

Al tiempo que detallaron que, los escorpiones utilizan su aguijón como mecanismo de defensa, por lo que las picaduras pueden producir dolor intenso y, en algunos casos, complicaciones que requieren atención médica urgente.

Los consejos de Salud para cuidarse de los escorpiones

* Ante una picadura

  • Aplicar frío local mediante compresas o hielo para disminuir el dolor y retardar la absorción del veneno.
  • Trasladar inmediatamente a la persona afectada al centro de salud u hospital más cercano.
  • Si es posible, capturar al escorpión y llevarlo en un frasco bien cerrado para facilitar su identificación por parte del equipo médico.

¿Cómo capturar a un escorpión?

- La forma más práctica y segura para capturarlos es tomarlos con pinzas de su cola.

- Puede hacerse mediante el uso de frascos, tubos grandes o recipientes similares, siguiendo los siguientes pasos: debe cubrirse (“tapar”) al animal rodeándolo con la boca del frasco o tubo sobre una superficie preferentemente lisa, tras esto, pasar una hoja de papel o similar bajo la boca del frasco de manera de dejar al escorpión sobre la hoja y dentro del frasco. Guardarlo en un frasco con tapa y acercarlo al Ministerio de Salud. Centro Cívico, División 4305516 Epidemiologia. Núcleo 2. Sección Zoonosis. Tel. 4305516

Cómo prevenir la presencia de escorpiones

Para evitar la presencia de estos arácnidos en el hogar, se aconseja mantener la limpieza general de la vivienda, especialmente en rincones detrás de muebles y artefactos; evitar caminar descalzo; utilizar guantes y calzado cerrado al limpiar patios o manipular objetos en desuso; revisar la ropa y los zapatos antes de usarlos; y no introducir las manos en huecos o espacios donde puedan esconderse.

También se recomienda colocar telas metálicas en rejillas y resumideros, desinfectar estos espacios de manera periódica y controlar la presencia de cucarachas y grillos, que constituyen su principal fuente de alimento.

Cómo distinguir un escorpión peligroso de uno que no representa riesgo

Si bien la mayoría de las especies de escorpiones no representa un riesgo para la salud, es fundamental poder reconocer a los ejemplares peligrosos del género Tityus, presentes en distintas regiones del país. Entre ellos, Tityus trivittatus es el de mayor relevancia sanitaria: se caracteriza por su color castaño rojizo con tres líneas oscuras en el dorso, pinzas finas y una cola terminada en un aguijón con púa.

En contraste, los escorpiones de pinzas más redondeadas y color uniforme en el dorso no suelen ser de importancia médica. Aun así, ante cualquier picadura, las autoridades enfatizan que la consulta temprana en un centro de salud es indispensable para una atención segura y oportuna.

