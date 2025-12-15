Gripe H3N2: Cómo afectaría en Argentina el brote de la variante K

La variante K del virus de la gripe A(H3N2) ha generado preocupación sanitaria internacional debido a un aumento sostenido de casos en Europa y Estados Unidos. La Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó que la temporada de gripe en el hemisferio norte comenzó entre tres y seis semanas antes de lo habitual. Países como Reino Unido, España, Alemania, Francia e Italia han registrado un crecimiento significativo de casos, duplicando los números del año anterior. En el Reino Unido, las hospitalizaciones diarias por influenza superaron las 2.660 en una semana, con proyecciones de hasta 8.000 internaciones semanales, saturando las guardias hospitalarias.

Preocupación Vuelven los barbijos a España por la epidemia de la variante K del virus H3N2 de la gripe A

Alarma en el mundo Se dispararon los casos de gripe H3N2 y varios países vuelven a aplicar medidas de la pandemia

El subclado K del H3N2, identificado por mutaciones en la proteína hemaglutinina, se caracteriza por una capacidad de contagio considerablemente mayor. Según la médica argentina Marta Cohen, esta variante podría tener una transmisibilidad hasta un 56% superior a la de temporadas previas. Esta mutación dificulta el reconocimiento inmunológico incluso en personas previamente vacunadas o infectadas.

A pesar de su rápida propagación, organismos como la OMS y expertos internacionales coinciden en que no se ha observado un aumento en la gravedad individual de los casos; se trata de una variante "más contagiosa, pero no más letal". El principal desafío sanitario radica en la elevada cantidad de contagios y en la disminución de la inmunidad poblacional tras años de menor circulación del virus.

Expansión en América y situación actual en Argentina

La variante K ya ha sido confirmada en el continente americano. En México, se detectó el primer caso sin complicaciones graves, y Perú declaró una alerta epidemiológica nacional ante el riesgo de ingreso y diseminación.

Hasta el momento, Argentina no ha reportado casos confirmados ni circulación de la variante K del H3N2. Sin embargo, los expertos advierten que las cepas que circulan en el hemisferio norte suelen llegar al sur en la temporada siguiente, por lo que la variante podría ingresar no antes del otoño.

Ante este escenario, distintas provincias han reforzado la vigilancia epidemiológica. En Córdoba, el Ministerio de Salud conformó un comité de expertos para anticipar posibles escenarios y gestionar la llegada anticipada de las vacunas antigripales para la temporada 2026. Las autoridades sanitarias de Mendoza también instaron a mantener completos los esquemas de vacunación contra influenza, COVID-19 y virus sincicial respiratorio (VSR).

Potenciales riesgos para el sistema de salud argentino

El mayor riesgo para Argentina reside en la presión sobre el sistema de salud si la variante ingresa y encuentra brechas de inmunidad. La combinación de alta contagiosidad y menor inmunidad puede poner a prueba la capacidad hospitalaria.

Los especialistas advierten que los grupos de mayor vulnerabilidad incluyen a adultos mayores, niños pequeños, embarazadas, personas inmunodeprimidas y pacientes con enfermedades crónicas. La capacidad del subtipo H3N2 para mutar rápidamente podría aumentar la transmisión y reducir la efectividad inmunológica.

Síntomas y recomendaciones de prevención

Los síntomas más frecuentes de la gripe H3N2 suelen ser de aparición abrupta e incluyen fiebre alta (superior a 38 grados), dolores musculares intensos y articulares, tos seca y una fatiga marcada o extrema.

La vacunación anual sigue siendo la principal herramienta de prevención, y mantener una alta cobertura en los grupos de riesgo es esencial. Además, se recomienda sostener medidas cotidianas como:

Lavado frecuente de manos.

Ventilación de ambientes.

Uso de barbijo en caso de presentar síntomas respiratorios.

Ante la aparición de síntomas como fiebre o tos, es fundamental evitar actividades sociales, laborales o escolares y consultar al sistema de salud.

La vigilancia epidemiológica activa y la preparación anticipada son cruciales para mitigar el impacto potencial del brote en el país.