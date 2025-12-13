sábado 13 de diciembre 2025

Video

Nicolás Behringer, ganador de La Voz Argentina, se enfrenta a una dura batalla de salud y vende su auto para someterse a dos cirugías

El joven cantante compartió con sus seguidores su lucha contra un problema crónico que le afecta la respiración y la audición. Para poder costear las operaciones necesarias, decidió vender el auto que ganó en el certamen. En un mensaje esperanzador, Behringer invitó a sus seguidores a no rendirse ante las adversidades.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Nicolás Behringer, el talentoso ganador de La Voz Argentina, sorprendió a todos sus seguidores al compartir un video en sus redes sociales donde reveló que sufre un problema crónico de salud que lo obliga a someterse a dos cirugías. A pesar de las dificultades que este malestar le ha ocasionado en su vida diaria y en su carrera, el joven músico mostró una increíble fortaleza y determinación.

A través de una publicación en Instagram, Behringer explicó a sus seguidores que se ha sometido a varios estudios médicos para encontrar una solución a su malestar, el cual lo ha acompañado desde hace tiempo. El diagnóstico fue claro: necesita hacerse una septoplastia y una amigdalectomía para corregir un tabique nasal desviado y tratar otros problemas relacionados con la respiración y la inflamación crónica.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1999996595941830831&partner=&hide_thread=false

El cantante detalló cómo esta afección le afecta en su día a día: “Tengo un tabique desviado que me impide respirar correctamente de un lado. Esto provoca que cada vez que me resfrío, la mucosa se acumule en mi oído, generándome otitis de manera crónica", explicó. Además, Behringer relató que vive con una sensación constante de fiebre y gripe, lo que se traduce en mareos, vértigo y tinnitus (un molesto pitido en el oído), síntomas que lo acompañan a diario.

Con gran valentía, el artista confesó que su enfermedad también afectó su carrera. "Cuando decidí dedicarme al canto, me dijeron que era como si alguien con la mitad del cuerpo paralizado quisiera correr maratones. Pero no me detuve, y aprendí por mi cuenta", compartió con una sonrisa.

El joven, conocido por su carácter positivo, reveló que para financiar las dos operaciones que requiere, ha decidido vender el auto que obtuvo como parte de su premio en el reality show. A pesar de las adversidades, el joven aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje de aliento a todos aquellos que atraviesan momentos difíciles. “Si yo lo pude hacer, si yo lo puedo hacer, y cómo voy a seguir logrando muchas cosas, sé que ustedes también pueden. No dejo que este malestar crónico sea una excusa para dar lo peor de mí. Siempre trato de dar lo mejor", expresó.

Nicolás Behringer no solo está enfrentando una dura batalla de salud, sino que también está demostrando que, a pesar de los obstáculos, la actitud positiva y la perseverancia son claves para salir adelante. Sin dudas, el joven artista sigue siendo un ejemplo de fortaleza y resiliencia para sus seguidores.

