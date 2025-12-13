Habló el mozo que le salvó la vida a Joaquín Levinton

Joaquín Levinton sufrió un infarto y su estado de salud ha causado una enorme preocupación en el mundo de la música. Luego se conoció que un mozo le salvó la vida y lo asistió cuando llegó descompensado. Además dijo con crudeza cómo fueron los minutos previos al traslado del cantante al hospital.

En una nota que le dio a LAM , el trabajador del bar Timón —donde ocurrió el episodio— explicó que Levinton es cliente habitual y que aquella noche todo fue distinto: “Vino anoche tipo dos y media de la mañana. Ya vino descompensado, vino afligido porque se sentía mal, tenía un dolor en el pecho ”, comenzó diciendo.

Captura de pantalla 2025-12-13 104228

Richard aclaró que Joaquín no entró al lugar a consumir: “Ingresó a pedir ayuda. Vino a pedir agua porque se sentía mal. Lo vimos muy mal, estaba transpirado muchísimo. Le dimos agua y decía ‘me duele el pecho’. Le dijimos: ‘Quedate tranquilo, no te vamos a dejar ir’”, relató.

La reacción fue inmediata: “Llamamos al SAME rápido, por suerte vino rápido”, explicó. Y siguió: “Me di cuenta de que tenía un pico de presión. Tenía 16.10, muchísimo. Se le iba a explotar el corazón en cualquier momento”.

Al llegar la ambulancia, los médicos confirmaron el cuadro: “Le dijeron que tenía un pico de presión y que lo tenían que llevar al hospital. Se levantó por sus propios medios y se fue bien… pero ya con un preinfarto”, cerró.