sábado 13 de diciembre 2025

Tremendo

Yanina Latorre mandó al frente a Wanda Nara contando un íntimo secreto

A la panelista se le escapó una charla muy intima que tuvo con la conductora de MasterChef y todo salió en vivo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Yanina Latorre&nbsp;

Yanina Latorre 

Qué dijo Yanina Latorre sobre Wanda Nara

Todo comenzó cuando Yanina vio un informe con las declaraciones que brindó el joven recientemente sobre su vínculo con su compañera de MasterChef Celebrity, con quien enfrenta fuertes rumores de romance: “Obvio que están juntos. Me lo confirmó Wanda”, aseguró, sin medir las consecuencias.

image

Apenas tomó dimensión de lo que acababa de decir, se agarró la cara y pidió disculpas: “Perdón, Wanda, justo que nos amigamos. Ay, no me llamen, por favor. Apagá el teléfono”.

Ya resignada, terminó blanqueando lo inevitable: “No lo hice a propósito, se me escapó. Estoy mareada, ya no sé cuándo estoy en vivo. Estuve muchas horas en MasterChef”, se justificó, antes de asegurar que mantuvo una conversación privada con Wanda en el camarín.

Fuente: Ciudad

