Yanina Latorre mandó al frente a Wanda Nara contando un íntimo secreto

Yanina Latorre, conocida por su lengua filosa, protagonizó un momento épico en LAM. Mandó al frente a Wanda Nara con un secreto muy intimo y que se lo había contado en confianza.
A la panelista se le escapó una charla muy intima que tuvo con la conductora de MasterChef y todo salió en vivo.
Todo comenzó cuando Yanina vio un informe con las declaraciones que brindó el joven recientemente sobre su vínculo con su compañera de MasterChef Celebrity, con quien enfrenta fuertes rumores de romance: “Obvio que están juntos. Me lo confirmó Wanda”, aseguró, sin medir las consecuencias.
Apenas tomó dimensión de lo que acababa de decir, se agarró la cara y pidió disculpas: “Perdón, Wanda, justo que nos amigamos. Ay, no me llamen, por favor. Apagá el teléfono”.
Ya resignada, terminó blanqueando lo inevitable: “No lo hice a propósito, se me escapó. Estoy mareada, ya no sé cuándo estoy en vivo. Estuve muchas horas en MasterChef”, se justificó, antes de asegurar que mantuvo una conversación privada con Wanda en el camarín.
