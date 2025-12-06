Yanina Latorre puso fin a su ciclo en LAM y se fue diciendo sinceras declaraciones

Yanina Latorre se va de LAM tras varios años como panelista, y como nos tiene acostumbrados la periodista hizo sinceras y picantes declaraciones antes de partir.
La panelista habló sin filtro -bien a su estilo- del fin a este ciclo que la marcó en su carrera junto a Ángel de Brito.
Yanina Latorre se va de LAM tras varios años como panelista, y como nos tiene acostumbrados la periodista hizo sinceras y picantes declaraciones antes de partir.
La panelista, fiel a su estilo ácido y divertido, no dudó en blanquear cómo vive esta cuenta regresiva. Todo empezó cuando De Brito la presentó con su habitual ironía: “Seguimos en LAM. Bienvenida, Yanina Latorre. ¡Cada vez menos!”, lanzó.
“¡Once programas! O por ahí, menos“, agregó el presentador.
Y Yanina cerró, sincera, antes de la despedida final del ciclo: “Yo estoy bien, por ahora no caí”.