sábado 6 de diciembre 2025

Declaración

Yanina Latorre puso fin a su ciclo en LAM y se fue diciendo sinceras declaraciones

La panelista habló sin filtro -bien a su estilo- del fin a este ciclo que la marcó en su carrera junto a Ángel de Brito.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Yanina-Latorre-4.jpg

Yanina Latorre se va de LAM tras varios años como panelista, y como nos tiene acostumbrados la periodista hizo sinceras y picantes declaraciones antes de partir.

Yanina Latorre y Wanda Nara.
Se puso picante

Yanina Latorre aseguró que Wanda Nara se mostró 'mano larga' con Nico Occhiato: "Le tocó la..."
maxi lopez, sincero: conto que piensa su pareja ante el ida y vuelta con wanda nara
Rompió el silencio

Maxi López, sincero: contó qué piensa su pareja ante el ida y vuelta con Wanda Nara

La panelista, fiel a su estilo ácido y divertido, no dudó en blanquear cómo vive esta cuenta regresiva. Todo empezó cuando De Brito la presentó con su habitual ironía: “Seguimos en LAM. Bienvenida, Yanina Latorre. ¡Cada vez menos!”, lanzó.

“¡Once programas! O por ahí, menos“, agregó el presentador.

image

Cómo le respondió Yanina Latorre a de Brito

Y Yanina cerró, sincera, antes de la despedida final del ciclo:Yo estoy bien, por ahora no caí”.

