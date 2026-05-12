martes 12 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Al aire

El dolor de Mario Pergolini tras la muerte de su madre: "Pensé que iba a estar bien, pero me quebré"

El conductor agradeció el apoyo de la gente y se sinceró sobre el difícil momento que atraviesa.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El conductor Mario Pergolini volvió a estar al frente de las grabaciones de su ciclo Otro día Perdido (El Trece) tras el reciente fallecimiento de su madre, luego de suspender los programas del pasado jueves y viernes por duelo.

Lee además
raiano presenta parece que no pero si, una apuesta al todo o nada en el teatro municipal
Agenda

Raiano presenta "Parece que no pero sí", una apuesta al todo o nada en el Teatro Municipal
el folclore cuyano se viste de fiesta: llega una nueva edicion de la pena de los videla
Agendando

El folclore cuyano se viste de fiesta: llega una nueva edición de "La Peña de Los Videla"

Con emoción en su voz, el conductor abrió su programa agradeciendo las muestras de cariño que le hicieron llegar tras la dolorosa noticia y el apoyo de la gente en este difícil momento: "Antes que nada, gracias. Los días que pasé... fueron días difíciles para mí, pero gracias a todos por el aplauso", se sinceró.

Sin dejar su humor de lado, Pergolini buscó refugiarse en sus bromas: "Pensé que no... igual tengo chistes de funerales para tirar".

Pero sin dejar de destacar lo importante, subrayó: "Quiero agradecerles a todos, mucho cariño... Incluso con los que me crucé en la cancha. Muy amables, en serio muchas gracias". "Este es el programa donde más he llorado en toda mi vida, o sea dos veces. No lo voy a hacer nunca más”, reconoció.

A su vez, recordó con un humor ácido el momento en el que se encontraba despidiendo a su madre: “¿Quién elige los cuadros de los velatorios? Son raros. Te piden que decores un lugar así, ¿qué ponés? Había uno de una casa con un puente. ¿Un puente que te lleva a dónde? Es raro todo”, ironizó.

Según supo Agencia Noticias Argentinas, Evelyn Botto fue más allá y le preguntó si apeló al humor durante el velorio: "Desde el momento uno. Es más fuerte que yo, pero creo que es la mejor forma de descomprimir", reveló el conductor.

Al final del programa, Pergolini abrió su corazón sobre lo que fueron estos últimos días: “Son momentos complicados, porque creo que nadie sabe cómo afrontar algo así. Yo pensé que iba a estar bien, pero me quebré”.

Seguí leyendo

Rodrigo de Paul y Tini Stoessel blanquearon su compromiso: la imagen reveladora

De "El Eternauta" a Guillermo Francella, los grandes ganadores de los Premios Platino

El sentimiento cuyano se une por Ximena

Volvió Mirtha Legrand: cómo está de salud y qué dijo en su regreso a la televisión

Un impactante mural homenajea a Charly García en la esquina de Corrientes y Callao

Envidiosa y El Encargado: cómo cambian sus personajes en la temporada 4

Pampita confirmó su separación de Martín Pepa: "Es parte de la vida"

Natalie Pérez presentará la intimidad de su "CASA" en el Teatro Sarmiento

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Registran actividad geotérmica en un volcán que se consideraba extinto: está cerca de San Juan
Novedad científica

Registran actividad geotérmica en un volcán que se consideraba extinto: está cerca de San Juan

Quién era la joven madre que murió en un choque en Pocito
Tragedia en calle Vidart

Quién era la joven madre que murió en un choque en Pocito

Ariel Eduardo Jaime en uno de los eventos sociales de su empresa.
En el banquillo del acusado

Un conocido empresario sanjuanino es juzgado por la supuesta golpiza y amenaza contra su expareja

Cuenta regresiva en el Híper: confirmaron cuándo abrirá La Anónima
Últimos días

Cuenta regresiva en el Híper: confirmaron cuándo abrirá La Anónima

Es docente universitario y maneja un Uber en San Juan porque con su sueldo no llega al 10: Me la paso haciendo cuentas en la cabeza video
Crisis

Es docente universitario y maneja un Uber en San Juan porque con su sueldo no llega al 10: "Me la paso haciendo cuentas en la cabeza"

Te Puede Interesar

Aunque en San Juan nunca se ha registrado un caso de hantavirus, el área de Zoonosis de la provincia sigue de cerca la situación y se mantiene en alerta.
Prevención

Hantavirus: en qué zonas de San Juan está el ratón que lo transmite y, ¿hubo casos en la provincia?

Por Daiana Kaziura
Fabián Martin, en la Feria del libro esta semana.
Estrategia electoral en San Juan

"Si vamos divididos, restamos fuerzas": la advertencia de Fabián Martín sobre el 2027 y el guiño a los libertarios

Le devolverán $9.000.000 a la empleada judicial que compró muebles por Instagram y nunca le llegaron
Judiciales

Le devolverán $9.000.000 a la empleada judicial que compró muebles por Instagram y nunca le llegaron

San Juan también marcha contra el desfinanciamiento universitario: cómo será el recorrido
Servicio

San Juan también marcha contra el desfinanciamiento universitario: cómo será el recorrido

Imagen ilustrativa
El mundo del revés

El colmo: robaron equipos de comunicación valuados en 30.000 dólares de una agencia de seguridad