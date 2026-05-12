El dolor de Mario Pergolini tras la muerte de su madre: "Pensé que iba a estar bien, pero me quebré"

El conductor Mario Pergolini volvió a estar al frente de las grabaciones de su ciclo Otro día Perdido (El Trece) tras el reciente fallecimiento de su madre , luego de suspender los programas del pasado jueves y viernes por duelo.

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Con emoción en su voz, el conductor abrió su programa agradeciendo las muestras de cariño que le hicieron llegar tras la dolorosa noticia y el apoyo de la gente en este difícil momento: "Antes que nada, gracias. Los días que pasé... fueron días difíciles para mí, pero gracias a todos por el aplauso", se sinceró.

Sin dejar su humor de lado, Pergolini buscó refugiarse en sus bromas: "Pensé que no... igual tengo chistes de funerales para tirar".

Pero sin dejar de destacar lo importante, subrayó: "Quiero agradecerles a todos, mucho cariño... Incluso con los que me crucé en la cancha. Muy amables, en serio muchas gracias". "Este es el programa donde más he llorado en toda mi vida, o sea dos veces. No lo voy a hacer nunca más”, reconoció.

A su vez, recordó con un humor ácido el momento en el que se encontraba despidiendo a su madre: “¿Quién elige los cuadros de los velatorios? Son raros. Te piden que decores un lugar así, ¿qué ponés? Había uno de una casa con un puente. ¿Un puente que te lleva a dónde? Es raro todo”, ironizó.

Según supo Agencia Noticias Argentinas, Evelyn Botto fue más allá y le preguntó si apeló al humor durante el velorio: "Desde el momento uno. Es más fuerte que yo, pero creo que es la mejor forma de descomprimir", reveló el conductor.

Al final del programa, Pergolini abrió su corazón sobre lo que fueron estos últimos días: “Son momentos complicados, porque creo que nadie sabe cómo afrontar algo así. Yo pensé que iba a estar bien, pero me quebré”.