jueves 14 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Conmemoración

San Juan se prepara para el Mes de los Museos: todo lo que hay que saber

Del 18 al 30 de mayo, más de 30 espacios culturales abrirán sus puertas con propuestas para toda la familia. Mirá dónde consultar la agenda completa.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson, ícono de San Juan.

El Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson, ícono de San Juan.

Del 18 al 30 de mayo, San Juan se convertirá en el escenario de una ambiciosa agenda cultural con la celebración del Mes de los Museos. Esta iniciativa, impulsada por el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte a través del Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson, reunirá a más de 30 instituciones de todo el territorio provincial en el marco del Día Internacional de los Museos. La edición 2026 se desarrolla bajo el lema "Museos uniendo un mundo dividido", en adhesión a la convocatoria del Consejo Internacional de Museos (ICOM), que busca destacar el potencial de estos espacios como puentes sociales capaces de promover el entendimiento, la inclusión y la paz.

Lee además
los ojos del sector inmobiliario nacional se posan en san juan: llega el fira joven
Nuevo congreso

Los ojos del sector inmobiliario nacional se posan en San Juan: llega el FIRA Joven
git vuelve a san juan para celebrar los 40 anos de es por amor
Regreso

GIT vuelve a San Juan para celebrar los 40 años de "Es por amor"

La propuesta forma parte de una política cultural sostenida por el Gobierno de San Juan que tiene como eje central fortalecer el acceso de la comunidad a los espacios culturales y recreativos. Al fomentar la creatividad y el disfrute colectivo, los museos y centros culturales se han consolidado como lugares de encuentro fundamentales para niños, jóvenes y familias. El impacto de esta política se refleja en el éxito de las convocatorias previas, ya que según datos oficiales, las ediciones de 2024 y 2025 lograron atraer a más de 100 mil personas.

Para alcanzar esta meta, las instituciones participantes han trabajado de manera articulada durante meses en reuniones organizativas realizadas en la sede del Museo Franklin Rawson, que funciona como epicentro de la coordinación. La programación de este año destaca por su diversidad y carácter colaborativo, integrando espacios dependientes del Gobierno provincial y de distintos municipios, junto con colectivos artísticos independientes y representantes de la Universidad Nacional de San Juan y la Universidad Católica de Cuyo.

Desde la organización señalaron que el propósito fundamental es continuar revalorizando el rol de los museos en la vida cotidiana de las personas, transformándolos en espacios de reflexión, diálogo y debate, además de cumplir con su misión crítica de conservar el patrimonio cultural. Las actividades, que se desarrollarán en diversos puntos de la provincia, estarán abiertas a toda la comunidad.

Los interesados en conocer el cronograma detallado y las propuestas específicas de cada institución pueden ingresar al siguiente link.

Temas
Seguí leyendo

RIGI para Minera San Jorge: el proyecto de cobre vecino a San Juan que reactivará la minería en Mendoza

Cuánto subieron los precios de los combustibles en las estaciones de servicio de YPF en San Juan

Adorni inauguró cerca de San Juan un parque fotovoltaico, el primer proyecto realizado bajo el RIGI

¡El fenómeno pop del momento llega a San Juan!: K4OS se presentará en el Estadio Aldo Cantoni

Obras Sanitarias San Juan cierra sus oficinas comerciales este viernes, por qué

Preocupación en una escuela sanjuanina: aislaron a 7 alumnos por un brote de varicela

El Hospital Rawson brilla con milagrosas cirugías en corazoncitos de bebé

Los motivos del mileísmo para bancar la minería "made in San Juan"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
¡el fenomeno pop del momento llega a san juan!: k4os se presentara en el estadio aldo cantoni
Agendando

¡El fenómeno pop del momento llega a San Juan!: K4OS se presentará en el Estadio Aldo Cantoni

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa
Estafa virtual

Un sanjuanino buscó hacer plata fácil en una plataforma de inversiones y perdió casi $11.000.000

Imagen ilustrativa creada con Inteligencia Artificial.
Insólito

Furia ciega en Chimbas: su hijo era atacado por un vecino y ella lo defendió a palazos

Imagen generada con  IA
Investigación

La justicia detectó dos "escapadas" más de Adorni a un all inclusive: mirá adónde fue

La histórica cadena Farmacia Echegaray fue vendida a un grupo mendocino que prometió mantener el nombre, los trabajadores y expandir el negocio de obras sociales en San Juan.
Negocios en San Juan

El cambio de dueño de la farmacia Echegaray: las dos curiosidades y la promesa de más empleo

Un hombre murió aplastado por el portón de una gomería
Tragedia

Un hombre murió aplastado por el portón de una gomería

Te Puede Interesar

Encontraron a una mujer fallecida en el Barrio Manantiales
Tristeza

Encontraron a una mujer fallecida en el Barrio Manantiales

Por Redacción Tiempo de San Juan
Revuelo por la muerte de un ciclista en Rivadavia: investigan las causas
En la vía pública

Revuelo por la muerte de un ciclista en Rivadavia: investigan las causas

Los financistas sanjuaninos sospechados de la megaestafa Global Market seguirán en libertad
Investigación

Los financistas sanjuaninos sospechados de la megaestafa Global Market seguirán en libertad

Baistrocchi y las posibilidades de alianzas electorales que baraja para el 2027
Clima electoral

Baistrocchi y las posibilidades de alianzas electorales que baraja para el 2027

Capítulo XXXIX de Historias del crimen en Spotify: el allanamiento en Villa Del Carril, el perro que atacó a policías y un disparo que terminó en tragedia
Podcast de Tiempo

Capítulo XXXIX de "Historias del crimen" en Spotify: el allanamiento en Villa Del Carril, el perro que atacó a policías y un disparo que terminó en tragedia