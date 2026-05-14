San Juan se prepara para el Mes de los Museos: todo lo que hay que saber

Del 18 al 30 de mayo, San Juan se convertirá en el escenario de una ambiciosa agenda cultural con la celebración del Mes de los Museos. Esta iniciativa, impulsada por el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte a través del Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson, reunirá a más de 30 instituciones de todo el territorio provincial en el marco del Día Internacional de los Museos. La edición 2026 se desarrolla bajo el lema "Museos uniendo un mundo dividido", en adhesión a la convocatoria del Consejo Internacional de Museos (ICOM), que busca destacar el potencial de estos espacios como puentes sociales capaces de promover el entendimiento, la inclusión y la paz.

La propuesta forma parte de una política cultural sostenida por el Gobierno de San Juan que tiene como eje central fortalecer el acceso de la comunidad a los espacios culturales y recreativos. Al fomentar la creatividad y el disfrute colectivo, los museos y centros culturales se han consolidado como lugares de encuentro fundamentales para niños, jóvenes y familias. El impacto de esta política se refleja en el éxito de las convocatorias previas, ya que según datos oficiales, las ediciones de 2024 y 2025 lograron atraer a más de 100 mil personas.

Para alcanzar esta meta, las instituciones participantes han trabajado de manera articulada durante meses en reuniones organizativas realizadas en la sede del Museo Franklin Rawson, que funciona como epicentro de la coordinación. La programación de este año destaca por su diversidad y carácter colaborativo, integrando espacios dependientes del Gobierno provincial y de distintos municipios, junto con colectivos artísticos independientes y representantes de la Universidad Nacional de San Juan y la Universidad Católica de Cuyo.

Desde la organización señalaron que el propósito fundamental es continuar revalorizando el rol de los museos en la vida cotidiana de las personas, transformándolos en espacios de reflexión, diálogo y debate, además de cumplir con su misión crítica de conservar el patrimonio cultural. Las actividades, que se desarrollarán en diversos puntos de la provincia, estarán abiertas a toda la comunidad.

Los interesados en conocer el cronograma detallado y las propuestas específicas de cada institución pueden ingresar al siguiente link.