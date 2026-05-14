GIT vuelve a San Juan para celebrar los 40 años de "Es por amor"

Después de años de espera, GIT volverá a sonar en San Juan. Willy Guyot y Alfredo Toth llegarán al Teatro Sarmiento con un show especial para celebrar los 40 años de “Es por amor”, uno de los himnos más emblemáticos del rock nacional de los años 80.

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La cita será el próximo domingo 31 de mayo, desde las 22, en la sala ubicada en pleno centro sanjuanino. El recital promete un recorrido por los grandes clásicos de la banda que marcó a toda una generación con canciones como “Es por amor”, “La calle es su lugar”, “Siempre fuiste mi amor” y “No hieras mi corazón”.

Con una puesta cargada de nostalgia, pero también de vigencia, Guyot y Toth revivirán el espíritu de GIT, el trío que integraron junto a Pablo Guyot y que se convirtió en una de las bandas más populares del rock argentino durante la década del 80.

El espectáculo forma parte de la gira aniversario por las cuatro décadas del disco y genera expectativa entre fanáticos de distintas edades, especialmente aquellos que crecieron con el sonido pop-rock que caracterizó a la banda.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de EntradaWeb y también pueden adquirirse en la boletería del Teatro Sarmiento. Además, la venta online ofrece la posibilidad de pagar en tres cuotas sin interés.