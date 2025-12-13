Aimé despide el año con un brillo especial

La cantautora sanjuanina Aimé - Eli Domínguez - se prepara para un cierre de año fundamental en su carrera. El evento será un show íntimo que servirá de marco para la presentación de su nuevo videoclip “Ahí Brillas”, el primer adelanto de su próximo álbum.

La cita es el lunes 18 de diciembre, a las 20:30 hs, en el Chalet Cantoni Casa Cultural -Av. Libertador 3339 oeste, Rivadavia-. La entrada es libre y gratuita por lo que se presenta como una oportunidad para disfrutar de este importante lanzamiento.

El videoclip de "Ahí Brillas" es el sencillo principal del álbum que la artista tiene previsto lanzar en los próximos meses. Si bien nació en Jáchal y el sentimiento por su tierra está intacto, Aimé ha desarrollado su carrera desde la Ciudad de San Juan, desde donde proyecta su voz a nivel nacional e internacional.

El material audiovisual fue dirigido por Marcelo Olivero, con la edición y realización a cargo de Victoria Rasero. La canción, según Aimé, aborda un tema de gran valor personal y universal: el apoyo incondicional: "Estoy recontenta porque vamos a hacer el lanzamiento del videoclip de 'Ahí brillas', que es el primer corte de difusión de mi próximo disco que va a salir el año que viene”.

"La canción trata de reconocer un poco y agradecer a esas personas que están ahí para tenderte una mano cuando vos ves todo oscuro, cuando todo está mal, cuando estás triste o transitando alguna situación compleja. Siempre hay personas a tu alrededor que te alumbran un poco el camino”, agregó.

Un año muy importante

Para Aimé, el 2023 ha sido un periodo de intensa actividad y superación personal. Reconoció haber transitado momentos difíciles que, sin embargo, impulsaron su crecimiento profesional y artístico.

Para esta talentosa jachallera “ha sido un año que lo he sentido mucho. Tuve mis momentos difíciles de transitar. Lo arranqué muy bien, pero a mitad de año me tocó atravesar un momento duro. Afortunadamente pude remontar con la ayuda de muchas personas y ahora lo estoy terminando llena de energía”.

“Desde septiembre empezaron a surgir oportunidades como estar en la Feria Internacional de Turismo, después ya vino la Fiesta Nacional del Sol y también me salieron muchas invitaciones como por ejemplo para tocar con Eruca Sativa o Luciana Jury. He compartido con gente muy linda, he tocado mucho y voy cerrando el año de una manera muy feliz y muy activa”, sumó Aimé.

El nacimiento de Aimé

El cambio de nombre artístico, de Eli Domínguez a Aimé, tiene una importante fuerza en sí mismo ya que representa el inicio de una nueva fase en su carrera: “Siento que ha sido un paso lindo también poder cambiar el nombre de Eli Domínguez a Aimé, siento que eso me abrió una puerta a una nueva etapa. Aimé es mi segundo nombre y cuando era chiquita participé en un concurso de lectura y una maestra me dijo que para poder participar tenía que ponerme un pseudónimo. Yo me puse Aimé de pseudónimo porque nunca nadie me llamaba así”.

“Yo sabía que mi nombre artístico era ese, pero nunca lo utilicé, nunca me animé a cambiarlo por todos esos miedos que por ahí aparecen. Este año, y con este nuevo disco, me siento como en una etapa artística nueva, más comprometida, más honesta, más profesional y creo que tengo más camino por hacer que el que ya he hecho para atrás y dije: 'Ya está, voy a hacerlo ahora'. Porque si no lo hago ahora ya no voy a poder intentarlo después”, concluyó Aimé dejando una sonrisa -su gran seña de identidad- como punto final.