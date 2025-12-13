sábado 13 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Talento nuestro

Aimé despide el año con un brillo especial

La exquisita compositora y cantante jachallera le dice adiós al 2025 con un show íntimo -gratuito y en el Chalet Cantoni- el 18 de diciembre y en el que presentará el video del primer sencillo de su próximo álbum.

Por Jorge Balmaceda Bucci
Aimé está despidiendo el año abriéndole al mismo tiempo la puerta al 2026.

Aimé está despidiendo el año abriéndole al mismo tiempo la puerta al 2026.

La cantautora sanjuanina Aimé -Eli Domínguez- se prepara para un cierre de año fundamental en su carrera. El evento será un show íntimo que servirá de marco para la presentación de su nuevo videoclip “Ahí Brillas”, el primer adelanto de su próximo álbum.

Lee además
murio hector alterio, una figura esencial del cine y el teatro argentino
Dolor

Murió Héctor Alterio, una figura esencial del cine y el teatro argentino
La justicia intervino y falló en contra de Rial, Ventura y América TV por las emisiones que perjudicaron a Beatriz Salomón hace más de 20 años.
Importante

La Justicia ratificó a favor de la sanjuanina Beatriz Salomón: Jorge Rial y Luis Ventura deberán pagar una cifra millonaria

La cita es el lunes 18 de diciembre, a las 20:30 hs, en el Chalet Cantoni Casa Cultural -Av. Libertador 3339 oeste, Rivadavia-. La entrada es libre y gratuita por lo que se presenta como una oportunidad para disfrutar de este importante lanzamiento.

El videoclip de "Ahí Brillas" es el sencillo principal del álbum que la artista tiene previsto lanzar en los próximos meses. Si bien nació en Jáchal y el sentimiento por su tierra está intacto, Aimé ha desarrollado su carrera desde la Ciudad de San Juan, desde donde proyecta su voz a nivel nacional e internacional.

El material audiovisual fue dirigido por Marcelo Olivero, con la edición y realización a cargo de Victoria Rasero. La canción, según Aimé, aborda un tema de gran valor personal y universal: el apoyo incondicional: "Estoy recontenta porque vamos a hacer el lanzamiento del videoclip de 'Ahí brillas', que es el primer corte de difusión de mi próximo disco que va a salir el año que viene”.

"La canción trata de reconocer un poco y agradecer a esas personas que están ahí para tenderte una mano cuando vos ves todo oscuro, cuando todo está mal, cuando estás triste o transitando alguna situación compleja. Siempre hay personas a tu alrededor que te alumbran un poco el camino”, agregó.

WhatsApp Image 2025-12-11 at 17.26.36

Un año muy importante

Para Aimé, el 2023 ha sido un periodo de intensa actividad y superación personal. Reconoció haber transitado momentos difíciles que, sin embargo, impulsaron su crecimiento profesional y artístico.

Para esta talentosa jachallera “ha sido un año que lo he sentido mucho. Tuve mis momentos difíciles de transitar. Lo arranqué muy bien, pero a mitad de año me tocó atravesar un momento duro. Afortunadamente pude remontar con la ayuda de muchas personas y ahora lo estoy terminando llena de energía”.

“Desde septiembre empezaron a surgir oportunidades como estar en la Feria Internacional de Turismo, después ya vino la Fiesta Nacional del Sol y también me salieron muchas invitaciones como por ejemplo para tocar con Eruca Sativa o Luciana Jury. He compartido con gente muy linda, he tocado mucho y voy cerrando el año de una manera muy feliz y muy activa”, sumó Aimé.

El nacimiento de Aimé

El cambio de nombre artístico, de Eli Domínguez a Aimé, tiene una importante fuerza en sí mismo ya que representa el inicio de una nueva fase en su carrera: “Siento que ha sido un paso lindo también poder cambiar el nombre de Eli Domínguez a Aimé, siento que eso me abrió una puerta a una nueva etapa. Aimé es mi segundo nombre y cuando era chiquita participé en un concurso de lectura y una maestra me dijo que para poder participar tenía que ponerme un pseudónimo. Yo me puse Aimé de pseudónimo porque nunca nadie me llamaba así”.

“Yo sabía que mi nombre artístico era ese, pero nunca lo utilicé, nunca me animé a cambiarlo por todos esos miedos que por ahí aparecen. Este año, y con este nuevo disco, me siento como en una etapa artística nueva, más comprometida, más honesta, más profesional y creo que tengo más camino por hacer que el que ya he hecho para atrás y dije: 'Ya está, voy a hacerlo ahora'. Porque si no lo hago ahora ya no voy a poder intentarlo después”, concluyó Aimé dejando una sonrisa -su gran seña de identidad- como punto final.

Temas
Seguí leyendo

"Bugonia", un análisis sobre lo diminuto del ser humano contado a lo Lanthimos

Dolor en la movida tropical por la muerte del cantante de un reconocido grupo

Joaquín Levinton, internado de urgencia tras descompensarse en un bar

El video más sanjuanino del día: ¡Barassi reaccionó a los mejores audios de la provincia!

Gimena Accardi confesó cómo está su vida íntima a 6 meses de separarse de Nico Vázquez: mirá lo que dijo

La zarzuela y la romanza brillarán en el Teatro del Bicentenario

Martín Fierro de Cine y Series: todos los ganadores; "El Eternauta" arrasó y Natalia Oreiro ganó el oro

Luisana Lopilato se reunió con el Papa León XIV y compartió emotivas imágenes del momento

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
La justicia intervino y falló en contra de Rial, Ventura y América TV por las emisiones que perjudicaron a Beatriz Salomón hace más de 20 años.
Importante

La Justicia ratificó a favor de la sanjuanina Beatriz Salomón: Jorge Rial y Luis Ventura deberán pagar una cifra millonaria

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El Dodge 1500 que cada día aparecía en Ruta 40. A la derecha, Cabrera en un video que circuló en las redes.
Dolor en las redes

Don Cabrera, el reconocido verdulero que murió trágicamente en su rincón pocitano y el video que mostraba su esfuerzo diario

El imputado Daniel Humberto Jaime Ovalles. Él uso su derecho de autodefenderse.
Investigación

Un abogado sanjuanino fue denunciado por abusar sexualmente a la esposa de un colega

Luto en la movida tropical: Murió el cantante de un grupo histórico video
Deceso

Luto en la movida tropical: Murió el cantante de un grupo histórico

Entraron a robar a una casa de Chimbas, terminaron detenidos y dos de ellos irán al Penal
Flagrancia

Entraron a robar a una casa de Chimbas, terminaron detenidos y dos de ellos irán al Penal

Video: el peligroso método que usó un joven para promocionar turísticamente a La Bebida
Rivadavia

Video: el peligroso método que usó un joven para promocionar turísticamente a La Bebida

Te Puede Interesar

Micaela, la sanjuanina de 5 años que conmovió al país tras vencer al cáncer.
Historia

Mica, la sanjuanina que le ganó al cáncer y conmovió al país, entre el "milagro de Carlo Acutis" y la fe en la ciencia

Por Daiana Kaziura
Fue a pasear a la Fiesta de Santa Lucía y terminó detenido: días atrás había cometido un robo en un domicilio
In fraganti

Fue a pasear a la Fiesta de Santa Lucía y terminó detenido: días atrás había cometido un robo en un domicilio

Los temas más importantes que quedaron para el 2026 en la Cámara de Diputados de San Juan
Legislativas

Los temas más importantes que quedaron para el 2026 en la Cámara de Diputados de San Juan

Del snack al plato gourmet: cuánto cuesta comer en La Serena
Tiempo en Chile

Del snack al plato gourmet: cuánto cuesta comer en La Serena

Las ferreterías cierran un 2025 con una caida de ventas de hasta 29%. El CIRCOT y la CAEMCO coincidieron en que la construcción esta año avanzó a un ritmo muy por debajo del histórico.
Balance

La construcción del 2025 en San Juan: ferreterías y constructoras al límite, pero con obras que no se frenan