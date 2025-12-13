domingo 14 de diciembre 2025

Liga Profesional

¡Estudiantes es campeón del Torneo Clausura 2025! En un partido interminable, le ganó a Racing en los penales

El Pincha lo igualó en uno sobre el final en los 90' reglamentarios. Desde los doce pasos, venció a la Academia por 5-4. El conjunto platense accedió a la Copa Libertadores del próximo año. El sanjuanino Fabricio Pérez sumó un título.

Por Redacción Tiempo de San Juan
gol-estudiantes-carrillo

Estudiantes se llevó una emotiva definición ante Racing por 5-4 en los penales, luego de igualar 1-1 en los 120 minutos. La Academia abrió el marcador con un gol de Maravilla Martínez a los 80' y parecía estar mejor físicamente para liquidarlo cuando llegó el empate de Guido Carrillo a los 92'. Tras un alargue sin emociones, pasaron a los doce pasos y allí se impuso el Pincha, quien en su plantel contó con el sanjuanino Fabricio Pérez.

En los tiros desde los doce pasos, Fernando Muslera le tapó una ejecución clave a Gastón Martirena después de que Facundo Cambeses le atajó el tiro a Edwuin Cetré. Finalmente, Franco Pardo estrelló su remate al palo para sentenciar la suerte del conjunto de Avellaneda y darle el título al elenco platense.

El sanjuanino Fabricio Pérez es parte del plantel campeón. En la final, estuvo en el banco de suplentes y no ingresó.

Embed - ¡ESTUDIANTES CAMPEÓN! POR PENALES, VENCIÓ a RACING | #Racing 1-1 (4-5) #Estudiantes | Resumen

Estudiantes ingresó a los playoffs gracias a su octavo lugar en la Zona A y se sobrepuso a la baja de Carrillo por sanción, ya que el punta no pudo estar en los cruces de eliminación directa contra Rosario Central, Central Córdoba y Gimnasia. Luego de terminar afuera del pasaje a copas por la Tabla Anual, este trofeo en la Primera División le entrega el boleto a la próxima Libertadores.

Del otro lado, Racing se quedó a las puertas de consagrarse en el ámbito local después de la derrota contra Flamengo en las semifinales de la presente edición de la Libertadores ganada por el Fla ante Palmeiras. Esta derrota lo hará conservar el quinto escalón de la tabla acumulada y jugará la Sudamericana 2026, mientras que Independiente salió perjudicado porque necesitaba una victoria del clásico rival para heredar el cupo.

Temas
