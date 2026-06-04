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Evento deportivo

Más de 800 deportistas participarán en San Juan de dos competencias nacionales de patinaje artístico

El Velódromo Vicente Chancay reunirá a patinadores de distintos puntos del país en una de las fechas destacadas del calendario deportivo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La provincia se convertirá en el epicentro del patinaje artístico del país con un prestigioso evento de nivel federal. Del 7 al 12 de junio se disputará la Copa Apertura de Danza Nacional y Campeonato Adulto 2026. La organización del certamen está a cargo de la Federación de Patinaje Artístico de San Juan.

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El escenario principal del torneo será el Velódromo Multipropósito Vicente Alejo Chancay y recibirá a atletas, entrenadores y jueces argentinos. Las jornadas incluirán exigentes pruebas de Danza Obligatoria, Style Dance, Free Dance y Figuras Obligatorias. La competencia abarcará categorías desde los niveles iniciales hasta las divisiones más avanzadas.

El cronograma oficial comenzará el domingo 7 de junio a las 8 horas con las categorías formativas e infantiles. El martes 9 se realizará el tradicional acto ceremonial junto a las disciplinas Junior, Senior y Juvenil. La actividad continuará durante toda la semana y concluirá el viernes 12 con las premiaciones finales.

El respaldo institucional a estas competencias de gran convocatoria nacional forma parte de una política de Estado prioritaria. A través del apoyo a las federaciones locales, la provincia impulsa el crecimiento de la alta competencia y el turismo deportivo. De esta manera, estamos construyendo el San Juan del futuro.

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