Más de 800 deportistas participarán en San Juan de dos competencias nacionales de patinaje artístico

La provincia se convertirá en el epicentro del patinaje artístico del país con un prestigioso evento de nivel federal. Del 7 al 12 de junio se disputará la Copa Apertura de Danza Nacional y Campeonato Adulto 2026 . La organización del certamen está a cargo de la Federación de Patinaje Artístico de San Juan.

Un furor Efecto Tim Payne: un equipo de la Primera Divisón de Argentina mostró interés por el neozelandés

Mercado de pases Bombazo en Boca: Riquelme quiere el regreso de Sebastián Villa y ya hubo contactos

El escenario principal del torneo será el Velódromo Multipropósito Vicente Alejo Chancay y recibirá a atletas, entrenadores y jueces argentinos. Las jornadas incluirán exigentes pruebas de Danza Obligatoria, Style Dance, Free Dance y Figuras Obligatorias. La competencia abarcará categorías desde los niveles iniciales hasta las divisiones más avanzadas.

El cronograma oficial comenzará el domingo 7 de junio a las 8 horas con las categorías formativas e infantiles. El martes 9 se realizará el tradicional acto ceremonial junto a las disciplinas Junior, Senior y Juvenil. La actividad continuará durante toda la semana y concluirá el viernes 12 con las premiaciones finales.

El respaldo institucional a estas competencias de gran convocatoria nacional forma parte de una política de Estado prioritaria. A través del apoyo a las federaciones locales, la provincia impulsa el crecimiento de la alta competencia y el turismo deportivo. De esta manera, estamos construyendo el San Juan del futuro.