Ulises Bueno lanzó “Scaloneta Mundial” , la canción oficial de la AFA para alentar a la Selección argentina que va en busca de la cuarta estrella. Además, publicó un video en el que aparece cantando en el Obelisco mientras van sucediéndose imágenes de distintos momentos del equipo y los festejos por el título obtenido en Qatar 2022.

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El tema fue presentado este lunes en todas las plataformas digitales y cuenta con el respaldo de la Asociación del Fútbol Argentino. La propuesta busca convertirse en un himno para acompañar al equipo dirigido por Lionel Scaloni durante la cita mundialista que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

En el videoclip, el cantante cordobés luce la camiseta albiceleste y entona una letra cargada de referencias al recorrido de la Selección. Una de las frases destacadas es “Gracias por la magia”, en alusión a la generación de futbolistas que logró devolverle al país la Copa del Mundo después de 36 años.

La elección de Ulises para este proyecto no fue casual. A lo largo de los últimos años, su música sonó en más de una oportunidad en el entorno de la Selección y el artista construyó una relación cercana con varios integrantes del plantel campeón del mundo.

La estética del lanzamiento también apela a símbolos bien argentinos. Además del Obelisco, aparece la denominada “Scaloneta”, representada por un clásico colectivo rodeado de hinchas con banderas celestes y blancas, una imagen que remite a las multitudinarias celebraciones que se vivieron tras la conquista de Qatar 2022.

Con este lanzamiento, el cordobés vuelve a unir dos de las grandes pasiones populares del país: el cuarteto y el fútbol. Ahora, la apuesta es que “Scaloneta Mundial” acompañe el sueño de los argentinos en la defensa del título y se convierta en la banda sonora de una nueva ilusión mundialista.

Escuchá la canción completa: