Cami Mayan fue eliminada del documental de La Scaloneta

A medida que crece la expectativa por una nueva Copa del Mundo , Telefe anunció el estreno de " Muchachas ", un documental que busca mostrar la otra cara de la histórica conquista argentina en Qatar 2022. La producción pone el foco en las experiencias personales de las mujeres que acompañaron a los jugadores de la Selección durante el camino hacia el título.

Entre las protagonistas aparecen Valentina Cervantes, pareja de Enzo Fernández; María Emilia Ferrero, novia de Julián Álvarez; Agustina Gandolfo, esposa de Lautaro Martínez; Muriel López Benítez, pareja de Lisandro Martínez; Sabrina Di Marzo, vinculada a Ángel Correa, y Agustina Bacerano, quienes comparten sus vivencias lejos de las cámaras y del protagonismo deportivo.

Sin embargo, uno de los aspectos que más comentarios generó en las redes sociales fue la ausencia de Cami Mayan. La influencer mantuvo durante varios años una relación con Alexis Mac Allister y estuvo a su lado durante gran parte de su carrera, incluido el período que culminó con la consagración mundialista en Qatar.

Embed ✨ Conocemos la historia de las mujeres que acompañaron el camino de nuestros campeones



¡ESTRENO! Mirá #Muchachas este sábado a las 23.45hs por Telefe pic.twitter.com/aPwonRzTiU — telefe (@telefe) June 3, 2026

La historia entre ambos terminó pocos meses después de aquel logro deportivo. Posteriormente, el mediocampista inició una relación con Ailén Cova, una amiga de la infancia con quien actualmente comparte su vida.

Según adelantaron desde la producción, el documental buscará reflejar los desafíos que enfrentaron estas mujeres durante los años previos al Mundial, atravesando mudanzas constantes, la maternidad, la adaptación a nuevos países y la tarea de sostener la vida familiar mientras sus parejas desarrollaban sus carreras profesionales.

Además de los testimonios de las protagonistas, la película incluirá la participación de varios integrantes del plantel campeón. Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Lisandro Martínez y Ángel Correa aportarán su mirada sobre el acompañamiento recibido por parte de sus parejas en momentos decisivos tanto dentro como fuera del campo de juego.