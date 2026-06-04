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Amistoso internacional

Batacazo y silbatina: Francia perdió de local contra Costa de Marfil

La selección de Francia, una de las candidatas más firmes a quedarse con la Copa del Mundo, sufrió una inesperada derrota contra Costa de Marfil, y se fue reprobada por su público.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La Selección de Costa de Marfil dio la sorpresa de la jornada en los partidos amistosos que se disputan previo a la Copa del Mundo y derrotó a Francia en su casa, en lo que fue la despedida de los galos en su país y que terminó sin ser el festejo que esperaban antes de partir a Estados Unidos.

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El mediocampista del Manchester City, Rayan Cherki, adelantó al conjunto europeo al 45'.

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Los africanos respondieron unos minutos después con anotación de Guéla Doué al 53' y terminó concretando la increíble voltereta, Amad Diallo al 84'.

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Duelo de hermanos en Nantes

Un gol y una asistencia de Guela Doué, hermano del atacante del París Saint Germain Desire Doue, suplente con Francia y sin minutos este jueves en Nantes, dio un triunfo sin precedentes a Costa de Marfil ante el combinado galo, al que nunca antes había ganado, en el choque de preparación jugado en Nantes.

Guela Doue juega en el Estrasburgo. De la Ligue 1. Semifinalista de la Liga Conferencia, eliminado por el Rayo. Nació en Angers hace 23 años. Hijo de padre marfileño acudió a la llamada de la selección africana, en la que milita. Enfrente, esta vez, Desiré, uno de los destacados del PSG, que nació en la misma ciudad francesa pero dos años más tarde. Optó por jugar con Francia, de donde es la madre.

Es Desire el destacado, el que más sobresale, referencia en el PSG, dos veces campeón de la Liga de Campeones. Sin embargo, esta vez el protagonismo lo adquirió su hermano mayor, Guela, que hizo el gol del empate de Costa de Marfil y asistió, a cinco minutos del final, a Adam Diallo, que culminó la remontada y dio la victoria al conjunto visitante. Histórico.

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