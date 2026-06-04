España igualó 1-1 con Irak en la previa del Mundial 2026

La Selección de España empató 1-1 con Irak al final del partido que disputaron esta tarde, en el estadio Municipal de Riazor, la casa del Deportivo La Coruña, por un amistoso internacional preparatorio para el Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026.

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La Selección española continuará su preparación de cara al Mundial con un enfrentamiento ante Perú, el lunes 8 de junio en México, mientras que el combinado iraquí se medirá con Venezuela el martes 9, en Estados Unidos.

La primera llegada del partido se dio a los siete minutos, cuando el mediocampista español Alex Baena recibió en el costado izquierdo del área rival, enganchó y buscó rematar al segundo palo, con un disparo bajo que rozó en un defensor y se ajustó al poste pero fue detenido por el arquero Ahmed Basil.

El primer gol llegó a los 15 minutos del primer tiempo, con un veloz contraataque en el que Ferran Torres recibió cerca de la mitad de la cancha, corrió de derecha a izquierda hasta adentrarse en el área y cruzó un zurdazo bajo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GoalsXtra/status/2062615572827738533&partner=&hide_thread=false FERRAN TORRES BREAKS THE DEADLOCK TO PUT SPAIN AHEAD EARLY WITH A CLINICAL FINISH AGAINST IRAQ!



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Solo pasaron 11 minutos e Irak pudo igualar, en su única llegada clara del encuentro, con un remate sorprendente al segundo palo de Doski sobre la banda izquierda, que sorprendió al arquero Joan García, quien esperaba un centro, y subió al marcador.

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SPAIN 1-1 IRAQ



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En 28 minutos, un pase en profundidad de Torres habilitó el desmarque del mediocampista Dani Olmo, que remató de primera por el costado derecho pero no pudo superar a Basil.

A los 39 minutos volvió a llegar el equipo de Luis de la Fuente, cuando Ferran Torres recuperó una pelota al borde del área grande y sacó un disparo rápido, que rozó el travesaño antes de irse desviado.

Ya en la segunda parte, a los 13 minutos de, un desborde por derecha de Baena terminó en un centro atrás para el remate de primera del atacante Gonzalo García, que se fue por encima del poste horizontal.

El partido fue marcado por la ausencia del extremo Lamine Yamal, la estrella emergente del Barcelona que se prepara para disputar su primer Mundial, que continúa recuperándose de una dolencia en el isquiotibial izquierdo.