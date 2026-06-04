jueves 4 de junio 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Amistoso internacional

España igualó 1-1 con Irak en la previa del Mundial 2026

La roja sintió la ausencia de su gran figura, el jugador dle Barcelona Lamine Yamal.

Por Agencia NA
image

La Selección de España empató 1-1 con Irak al final del partido que disputaron esta tarde, en el estadio Municipal de Riazor, la casa del Deportivo La Coruña, por un amistoso internacional preparatorio para el Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026.

Lee además
mundial 2026: lanzan una guia clave con requisitos y recomendaciones para los sanjuaninos que viajen a alentar a la seleccion
Servicio

Mundial 2026: lanzan una guía clave con requisitos y recomendaciones para los sanjuaninos que viajen a alentar a la Selección
rumbo al mundial: el plan de scaloni para recuperar a los soldados de qatar
Cuenta regresiva

Rumbo al Mundial: el plan de Scaloni para recuperar a los soldados de Qatar

La Selección española continuará su preparación de cara al Mundial con un enfrentamiento ante Perú, el lunes 8 de junio en México, mientras que el combinado iraquí se medirá con Venezuela el martes 9, en Estados Unidos.

La primera llegada del partido se dio a los siete minutos, cuando el mediocampista español Alex Baena recibió en el costado izquierdo del área rival, enganchó y buscó rematar al segundo palo, con un disparo bajo que rozó en un defensor y se ajustó al poste pero fue detenido por el arquero Ahmed Basil.

El primer gol llegó a los 15 minutos del primer tiempo, con un veloz contraataque en el que Ferran Torres recibió cerca de la mitad de la cancha, corrió de derecha a izquierda hasta adentrarse en el área y cruzó un zurdazo bajo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GoalsXtra/status/2062615572827738533&partner=&hide_thread=false

Solo pasaron 11 minutos e Irak pudo igualar, en su única llegada clara del encuentro, con un remate sorprendente al segundo palo de Doski sobre la banda izquierda, que sorprendió al arquero Joan García, quien esperaba un centro, y subió al marcador.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GoalsXtra/status/2062618162881851813&partner=&hide_thread=false

En 28 minutos, un pase en profundidad de Torres habilitó el desmarque del mediocampista Dani Olmo, que remató de primera por el costado derecho pero no pudo superar a Basil.

A los 39 minutos volvió a llegar el equipo de Luis de la Fuente, cuando Ferran Torres recuperó una pelota al borde del área grande y sacó un disparo rápido, que rozó el travesaño antes de irse desviado.

Ya en la segunda parte, a los 13 minutos de, un desborde por derecha de Baena terminó en un centro atrás para el remate de primera del atacante Gonzalo García, que se fue por encima del poste horizontal.

El partido fue marcado por la ausencia del extremo Lamine Yamal, la estrella emergente del Barcelona que se prepara para disputar su primer Mundial, que continúa recuperándose de una dolencia en el isquiotibial izquierdo.

Seguí leyendo

Batacazo y silbatina: Francia perdió de local contra Costa de Marfil

Guerra familiar, intervención y crisis institucional: el drama que atraviesa un club sanjuanino

Cami Mayan fue eliminada del documental de La Scaloneta

Urquiza-Sparta de Villa María se verán las caras en la calle Cortínez por playoffs de la Liga Federal

Un ex campeón, el principal candidato a agarra la papa caliente de Boca: quién es

Bombazo en Boca: Riquelme quiere el regreso de Sebastián Villa y ya hubo contactos

Más de 800 deportistas participarán en San Juan de dos competencias nacionales de patinaje artístico

Efecto Tim Payne: un equipo de la Primera Divisón de Argentina mostró interés por el neozelandés

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
guerra familiar, intervencion y crisis institucional: el drama que atraviesa un club sanjuanino
En llamas

Guerra familiar, intervención y crisis institucional: el drama que atraviesa un club sanjuanino

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Núñez es el tercero de izquierda a derecha (campera y pantalón azul)
B° Manantiales

Presunto ajuste narco: el ladrón que "cantó como un pajarito" recibió casi 7 años de cárcel

Miguel Maza, el ginecólogo denunciado. video
Antecedente

El ginecólogo de Jáchal acusado de violación fue director del hospital departamental y una menor también lo denunció

Imagen ilustrativa
En Caucete

Literal, le robaron los $2.200.000 de abajo del colchón y las patas muslos de pollo de la heladera

Quién es el multimillonario mendocino que compró Shell y cuenta con inversiones en San Juan
Perfil

Quién es el multimillonario mendocino que compró Shell y cuenta con inversiones en San Juan

Tentativa de femicidio en Santa Lucía: el sujeto que le dio 30 puñaladas a su pareja seguirá preso
Pasó en febrero

Tentativa de femicidio en Santa Lucía: el sujeto que le dio 30 puñaladas a su pareja seguirá preso

Te Puede Interesar

Los antecedentes que complican al ginecólogo de Jáchal acusado de violar a sus pacientes
Bajo la lupa

Los antecedentes que complican al ginecólogo de Jáchal acusado de violar a sus pacientes

Por Luz Ochoa
Quién está detrás del crítico de moda de Unión: la historia de Leonel, el rawsino viral por sus opiniones sobre ropa video
Pal gueto vip

Quién está detrás del "crítico de moda" de Unión: la historia de Leonel, el rawsino viral por sus opiniones sobre ropa

Montero, junto con Quiroga Moyano, Cristian Andino y Leonardo Gioja. 
Comunicado

Interna peronista al rojo vivo: desde Santa Lucía cuestionaron a los diputados que apoyaron la ley de infraestructura

Guerra familiar, intervención y crisis institucional: el drama que atraviesa un club sanjuanino
En llamas

Guerra familiar, intervención y crisis institucional: el drama que atraviesa un club sanjuanino

Un policía sanjuanino perdió el control y se estrelló contra un cartel en Jáchal
Siniestro vial

Un policía sanjuanino perdió el control y se estrelló contra un cartel en Jáchal