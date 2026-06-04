Bombazo en Boca: Riquelme quiere el regreso de Sebastián Villa y ya hubo contactos

Mientras busca rearmarse para la segunda mitad del año, Boca comenzó a moverse en el mercado de pases con un nombre que promete generar debate: Sebastián Villa. El delantero colombiano, actualmente en Independiente Rivadavia, aparece como uno de los apuntados por Juan Román Riquelme, quien ya mantuvo los primeros contactos con la dirigencia del club mendocino para analizar una posible transferencia.

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La intención del presidente xeneize es clara: recuperar a un futbolista que fue determinante en varios ciclos recientes de Boca y que hoy atraviesa un gran presente futbolístico en Mendoza. Del otro lado, Villa también estaría dispuesto a regresar al club donde brilló durante varias temporadas.

La operación, sin embargo, no será sencilla. Más allá del deseo de ambas partes, la cuestión económica será determinante. El atacante de 30 años tiene contrato con Independiente Rivadavia hasta diciembre y cuenta con una cláusula de rescisión cercana a los seis millones de dólares. La idea de Boca es negociar para intentar reducir ese monto y alcanzar un acuerdo.

El posible regreso de Villa llama la atención por los antecedentes recientes. A fines de 2023, el colombiano abandonó Boca en medio de un fuerte conflicto contractual y judicial. El jugador consideró que tenía la libertad para continuar su carrera y se marchó al fútbol búlgaro, mientras que el club inició reclamos que finalmente no prosperaron.

En aquel momento, Villa se encontraba apartado del plantel luego de haber sido condenado en una causa por violencia de género, una situación que profundizó la controversia en torno a su salida.

Ya instalado en Independiente Rivadavia, el delantero logró recuperar protagonismo y rendimiento. Sus actuaciones despertaron el interés de distintos clubes y hasta se especuló con una posible llegada a River. Incluso, en algunas declaraciones, el propio jugador manifestó su admiración por Marcelo Gallardo.

Sin embargo, el escenario cambió y ahora Boca aparece como el principal interesado en sumarlo. En Mendoza, mientras tanto, intentan retenerlo. El club considera a Villa una pieza clave para afrontar los octavos de final de la Copa Libertadores, instancia en la que deberá enfrentar a Fluminense.

Por ahora, las conversaciones están en marcha. Lo que parecía imposible hace algunos años hoy vuelve a estar sobre la mesa: Sebastián Villa podría regresar a Boca de la mano de Riquelme. El desenlace dependerá de los números, pero el deseo ya existe de ambos lados.