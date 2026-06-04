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Un furor

Efecto Tim Payne: un equipo de la Primera Divisón de Argentina mostró interés por el neozelandés

Según reveló Daniel Avellaneda en Radio Rivadavia, la institución evalúa presentar una propuesta formal por el defensor de Nueva Zelanda

Por Agencia NA
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Timothy John Payne revolucionó a todo el mundo del fútbol en la previa del Mundial 2026, y, dado ese motivo, es mirado de cerca por un club de la Liga Profesional.

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Según la información de Daniel Avellaneda en la Oral Deportiva por Radio Rivadavia a la que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, Deportivo Riestra está interesado en adquirir los servicios profesionales del zaguero oceánico.

De acuerdo con el conductor de la Oral, la dirigencia del “Malevo”, institución caracterizada por ejecutar estrategias disruptivas, fijó su atención en la actualidad del futbolista del Wellington Phoenix con el propósito de lograr una de las transferencias más exóticas en la historia contemporánea del fútbol argentino.

Durante su programa radial, Avellaneda trazó una línea divisoria respecto de antiguos acontecimientos polémicos que involucraron al club de Nueva Pompeya, tales como la cuestionada inclusión del creador de contenido "Spreen" en un compromiso oficial de Primera División.

En ese sentido, el periodista de Rivadavia enfatizó que el escenario actual reviste una naturaleza profesional: "Spreen era un influencer que jugó un ratito... Tim Payne puede jugar en Deportivo Riestra. Deportivo Riestra está interesado en el jugador influencer, Tim Payne", puntualizó, remarcando que el defensor cuenta con credenciales internacionales probadas y un presente consolidado con su seleccionado.

Lejos de circunscribirse a un rumor de redes sociales, las gestiones del 'Blanquinegro' son de carácter formal. Daniel Avellaneda aseguró que las máximas autoridades del club de Nueva Pompeya ya trataron formalmente el asunto en sus reuniones y preparan las condiciones de una oferta contractual: "Ya hubo una charla en la comisión directiva y están por hacer una propuesta. Es serio, es real. Es una figura internacional, mundial, que puede venir al fútbol argentino".

El defensor neozelandés jugó la mayor parte de su carrera en la liga de Nueva Zelanda, donde jugó en Auckland City F. C., Waitakere United, Eastern Suburbs y su club actual, el Wellington Phoenix F. C. Aunque también tuvo una breve estadía en el fútbol inglés con el Blackburn Rovers F. C. y en Estados Unidos con los Portland Timbers 2.

FUENTE: Agencia NA

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