sábado 13 de diciembre 2025

La Justicia ratificó a favor de la sanjuanina Beatriz Salomón: Jorge Rial y Luis Ventura deberán pagar una cifra millonaria

La sentencia se conoció en las últimas horas y confirmó que los periodistas y el canal América TV deberán pagar por los daños ocasionados.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La justicia intervino y falló en contra de Rial, Ventura y América TV por las emisiones que perjudicaron a Beatriz Salomón hace más de 20 años.

Se dio a conocer a nivel nacional una buena noticia para la familia de Beatriz Salomón, la modelo sanjuanina que falleció en el 2019. La Justicia falló a su favor y ahora Jorge Rial, Luis Ventura y América TV deberán pagar una sufra millonaria.

El fallo, que se conoció este jueves, llega más de dos décadas después de que la actriz iniciara la demanda.

Según detalló Ángel de Brito en Bondi, la sentencia fue contundente: “Afectaron la intimidad de Beatriz Raquel Salomón, que no se encontraban justificadas porque eran ajenas a la actividad por la cual ella había adquirido notoriedad y carecían de interés general”.

El fallo a favor de Beatriz Salomón

image
image
image

La cifra que deberán pagar Luis Ventura y Jorge Rial por Beatriz Salomón

El juez determinó que no existió consentimiento por parte de Salomón para la difusión de esas imágenes. “Cabe concluir en la inexistencia de un consentimiento tácito por parte de Salomón, y por lo tanto en la falta de autorización por parte de la actora a los codemandados, Rial Jorge, Ventura Luis y América TV”, señala el fallo.

La sentencia fijó una indemnización de 400 mil pesos por incapacidad psicológica y 800 mil pesos por daño moral, sumando 1,2 millones de pesos.

Sin embargo, ese monto deberá actualizarse con los intereses acumulados desde el inicio de la causa, hace más de 20 años, lo que eleva considerablemente la cifra final.

El origen del escándalo con la modelo sanjuanina

En octubre de 2004, El programa Punto Doc emitió un informe que involucraba al entonces esposo de Salomón, el cirujano plástico Alberto Ferriols. El material mostraba una supuesta situación íntima de Ferriols con una persona trans a cambio de una intervención quirúrgica.

image

Sin saber nada de lo que se iba a mostrar, Salomón y Ferriols fueron invitados a Intrusos en la Noche, conducido por Rial y Ventura. Mientras el informe salía al aire, la pareja fue filmada en vivo, y esas imágenes se replicaron durante años en distintos programas de televisión.

La actriz siempre sostuvo que Rial y Ventura le habían “hecho una cama”, que sabían de la cámara oculta y aun así la expusieron públicamente. Los periodistas, por su parte, negaron haber conocido el contenido del material antes de la emisión.

