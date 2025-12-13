La ampliación del Hospital Rawson sigue a paso firme y otros nuevos hospitales van muy avanzados en San Juan

Quizá pocos sanjuaninos saben que en la esquina de Santa Fe y 9 de Julio, donde antes funcionaba un estacionamiento en el predio hospitalario, se está construyendo un edificio de última generación para la atención ambulatoria del Hospital Rawson . Considerada una obra sin precedente, esta intervención es trascendental para mejorar el servicio de salud pública y fortalecer el rol del Rawson como eje central del sistema. Los trabajos para la construcción de este nuevo polo sanitario, que se complementan con el avance del Instituto Odontológico (en el predio del ex Hospital Español) y la modernización de otros centros de salud en la provincia, comenzaron a mediados de octubre de 2025.

Actualmente, la construcción de los Consultorios Externos del Rawson registra un avance del 2%. Los primeros movimientos preparando el terreno ya son visibles en la esquina frente a la terminal de colectivos, en el sector Noreste del predio actual del nosocomio. Las tareas iniciales se centran en el movimiento de suelo, la preparación del predio, y la limpieza del terreno, incluyendo la remoción de árboles. En esta etapa se están haciendo las bases y se han comenzado a levantar algunas estructuras necesarias para dar inicio a la obra grande. Además de la instalación de obradores, las tareas preliminares incluyen un trabajo complejo para desarmar un depósito que utilizaba el Ministerio de Salud y liberar el espacio destinado a los 76 nuevos consultorios, un área que anteriormente también funcionaba para estacionar vehículos y de tránsito interno.

image

El proyecto contempla un plazo oficial de obra de 540 días corridos, equivalentes a 18 meses, con una inversión cercana a los $17.000 millones con fondos provinciales. Si se cumplen los tiempos previstos, la inauguración del edificio está fijada para el primer semestre de 2027.

image

Un proyecto ambicioso y funcional

La gran necesidad de ampliar los consultorios externos dio origen a esta obra, cuyo objetivo principal es descomprimir la atención ambulatoria y atender a unos 35.000 pacientes mensuales y más, funcionando como una puerta de entrada esencial a la salud pública. El proyecto busca modernizar y ampliar los servicios existentes a través de una infraestructura moderna y funcional.

image

El nuevo edificio se levantará en 6.445 m², aunque el ambicioso proyecto contempla aproximadamente 5.500 metros cuadrados de edificación. Su diseño se compone de dos naves principales distribuidas en dos plantas, conectadas por un patio interno. Los 76 nuevos consultorios se dividirán en sectores específicos: 40 consultorios generales se ubicarán en el Sector de Adultos sobre la calle Santa Fe, y 36 consultorios pediátricos se concentrarán en el Sector Pediátrico sobre calle Estados Unidos. La ampliación permitirá al hospital destinar espacio suficiente para servicios específicos que hoy carecen de él, como odontología, ginecología y psicología.

image

El diseño innovador también incluye un acceso principal con una confitería y restaurante, un patio verde central, un jardín vertical, y modernas estructuras internas como tres ascensores hidráulicos y una escalera caracol revestida en metal dorado. Además, para la capacitación y formación, la obra incorpora una Área de Simulación única en el interior del país, con cuatro salas para recrear situaciones reales de salud, y una mediateca con 30 computadoras en el primer piso,.

Más obras estratégicas para San Juan

El Hospital Rawson atendió a más de 335.000 sanjuaninos durante 2024, lo que subraya la alta demanda de pacientes que a diario concurren al nosocomio. El nuevo edificio de Consultorios Externos marcará un antes y un después en la atención sanitaria pública de la provincia, cumpliendo con la visión de Marcelo Orrego de que las obras más importantes son aquellas que protegen a las familias y fortalecen la salud como pilar fundamental. La funcionalidad necesaria de este nuevo espacio es clave, dada la interconexión entre el edificio nuevo y el hospital existente, lo cual es fundamental para atender cualquier urgencia o necesidad.

El plan de modernización de la provincia no se limita solo al Hospital Rawson: la redefinición de la atención sanitaria se sustenta en otras obras estratégicas que avanzan significativamente. El nuevo Instituto Odontológico, que formará parte del futuro polo sanitario junto al ex Hospital Español, ya registra un avance del 47% y concentrará más de 3.300 m² de servicios modernos. Paralelamente, la infraestructura hospitalaria se fortalece con el progreso en los nuevos hospitales de Calingasta y Angaco. El Hospital Aldo Cantoni (Calingasta) reporta un 76% de progreso, mientras que el Hospital Rizo Esparza (Angaco) ha superado el 80% de avance, con la obra gruesa finalizada y las terminaciones en desarrollo, según informaron desde el Ministerio de Infraestructura.

image

image

A estas construcciones se suman intervenciones esenciales en el Hospital Marcial Quiroga, donde se están renovando áreas clave como hemodiálisis, la cocina y otros sectores estructurales. La expansión de la red de atención primaria también es notoria, pues el Plan de modernización y remodelación de centros de salud ha permitido la inauguración de 11 CAPS en 2025 (sumados a los 4 de 2024), y actualmente se están ejecutando obras en otros 12 centros de salud distribuidos en distintos departamentos de la provincia.