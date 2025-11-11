miércoles 12 de noviembre 2025

Reconocimiento

El Hospital Rawson fue distinguido a nivel nacional por la calidad de su atención

El centro de salud volvió a ser reconocido por su trabajo en mejorar la calidad de atención y renovó una certificación que solo comparten hospitales de referencia del país.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El Hospital Rawson recibió una nueva distinción a nivel nacional por su trabajo para mejorar la calidad de los servicios de salud. La certificación fue otorgada por la Dirección Nacional de Calidad y Desarrollo del Talento Humano en Salud, que evalúa el funcionamiento real de los hospitales y reconoce a aquellos que muestran avances concretos en sus prácticas.

Con este resultado, el Rawson renovó la acreditación que había obtenido en 2023, una validación que dura dos años. La institución sanjuanina volvió a ubicarse en el nivel avanzado, una categoría que comparte con hospitales de referencia como el Garrahan y El Cruce, de Buenos Aires.

Para lograrlo, el establecimiento atravesó un proceso de autoevaluación que revisa cómo se trabaja en distintos puntos clave: desde la seguridad del paciente hasta la organización interna, la atención en urgencias, el uso de la información y la manera en que se gestionan los recursos.

Esa revisión abarcó a numerosas áreas del hospital, entre ellas Urgencias, Maternidad, Laboratorio Central, Farmacia, Ingeniería Clínica, Estadísticas, Vacunatorio, Mantenimiento, Informática y los comités de Control de Infecciones y Seguridad del Paciente. También se evaluó el trabajo de los servicios tercerizados.

