Se viene el primer sorteo de Cupones No Premiados de la Quiniela de este año

La Caja de Acción Social hará el primer sorteo de "Cupones no premiados" de la Quiniela, de este 2026.

El próximo 28 de marzo a las 18:30 se vivirá el primer sorteo de Cupones No Premiados del 2026, en la Gerencia de Préstamos, ubicada en calle Mendoza 451 sur, Capital, según informaron desde el Ministerio de Economía, a través de la Caja de Acción Social. Como en cada edición, "el proceso contará con la presencia de escribano público, garantizando total transparencia y seguridad en cada instancia", afirmaron desde el organismo.

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En esta ocasión podrán participar los cupones de Quiniela Tradicional y Fortunata emitidos entre el 27 de diciembre de 2025 y el 27 de marzo de 2026.

Este sorteo, que año a año convoca a miles de sanjuaninos, se consolida como una propuesta que promueve la participación y la confianza de la comunidad. En esta oportunidad, se pondrán en juego 12 importantes premios:

Moto 0 km

Monopatín eléctrico

Aire acondicionado

Smart TV

Lavarropa automático

Heladera

Notebook

Teléfono celular

Freezer vertical

Conjunto somier

Cocina de 4 hornallas

Freidora de aire

Durante la jornada también se realizará la entrega de los 20 premios correspondientes al sorteo de diciembre de 2025, en un acto que reafirma el cumplimiento y la transparencia del programa.

Asimismo, tendrá lugar el sorteo de las Cruzadas Solidarias, una iniciativa que amplía el alcance del beneficio hacia instituciones de toda la provincia. En esta edición, serán alcanzadas organizaciones vinculadas al adulto mayor, salud, educación, merenderos, escuelas de iniciación deportiva e instituciones comunitarias, con equipamiento pensado para fortalecer su trabajo cotidiano.