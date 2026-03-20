En la UNSJ dictarán japonés: cómo inscribirse

En la Universidad Nacional de San Juan -UNSJ-, el Laboratorio de Lenguas -dependiente de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes- informó que incorporará el idioma japonés a su oferta de formación, ampliando así las posibilidades para quienes buscan sumar nuevas herramientas lingüísticas en la provincia. La capacitación estará orientada a personas interesadas en iniciarse en el idioma y la cultura japonesa.

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Según detallaron, las clases serán presenciales y se dictarán dos veces por semana: los martes y jueves, en el horario de 19 a 20.30. El cursado se extenderá durante tres meses, desde abril hasta junio.

Desde la organización indicaron que el cupo es limitado y que se requiere un mínimo de 10 personas para el inicio del curso, por lo que recomiendan realizar la inscripción con anticipación.

Quienes deseen participar deberán enviar un correo electrónico con nombre completo y DNI a la dirección del Laboratorio de Lenguas, a fin de completar la preinscripción y asegurar su lugar.