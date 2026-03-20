Presentaron a las candidatas a Reina de la Fiesta de la Uva y el Deporte en 25 de Mayo

La Municipalidad de 25 de Mayo dio a conocer este viernes a las candidatas que competirán por el cetro de Reina en la 25° edición de la Fiesta de la Uva y el Deporte 2026 , uno de los eventos tradicionales del calendario departamental.

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Según informaron desde el municipio a través de sus canales oficiales, las postulantes representan a distintas instituciones y comercios locales, reflejando la identidad, el trabajo y las costumbres de cada sector de la comunidad.

La celebración se desarrollará el próximo sábado 21 y domingo 22 de marzo en el Club Unión Deportiva La Chimbera, donde además está prevista la presentación de artistas y espectáculos para el público.

Las candidatas presentadas son:

Yuliana Ludmila Escudero, representante de Despensa “Mis Dos Madres”, de Walter Escudero y familia – Estación Martí.

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Samira Agustina Reinoso Alday, representante de “D’Ailani Moñas”, de Carla Escudero.

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Priscila Guadalupe Galván Lucero, representante de “Mueblería Ornela”, de Jesica Ortega.

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Ailen Elizabeth Ochoa, representante de “Peluquería Belleza y Estilos”, de Víctor Morán.

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Diana Janet Lucero Tejada, representante de Barbería “New Style”, de Sixto Lucero.

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Desde la organización destacaron que cada una de las jóvenes encarna el compromiso y el sentido de pertenencia de sus comunidades, en una fiesta que combina tradición, producción vitivinícola y actividades deportivas.