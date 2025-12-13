Radiografía del frenético ingreso 2025 a las escuelas preuniversitarias

El proceso de ingreso a los Institutos Preuniversitarios de la UNSJ, altamente solicitados en San Juan debido a su reconocida calidad educativa y su carácter gratuito, exige una preparación que a menudo comienza uno o dos años antes, mediante cursillos pagos y un estudio riguroso. Acaban de darse a conocer los resultados provisorios y los que rindieron ya saben cómo les fue, superando un trance agotador y, para los que ingresaron, una felicidad de la meta cumplida.

La evaluación constó como siempre de dos etapas, la prueba de Lengua y la de Matemática, ambas realizadas en sedes como la Escuela Industrial y el Colegio Central Universitario el 1 y 2 de diciembre pasados, con una rigurosidad total que incluye la prohibición de elementos como calculadoras o celulares. Para garantizar la transparencia, los profesores corrigen las pruebas identificadas únicamente con un código, sin conocer la identidad del aspirante.

Qué pasó en 2025

image

De los 1.618 alumnos y alumnas que se inscribieron para rendir los exámenes de ingreso, un total de 36 aspirantes (2.22%) estuvieron ausentes en la jornada de evaluación, dejando un universo de 1.582 estudiantes que se presentaron (97.78%). Para considerar un examen como aprobado, el aspirante debía obtener al menos el 50% del puntaje total en cada una de las pruebas de 100 puntos, es decir, un mínimo de 50 puntos por materia. Siguiendo este criterio, 1.150 aspirantes aprobaron el examen (equivalente al 71.07% de los inscriptos), mientras que 432 estudiantes (26.70%) no lograron alcanzar la nota mínima de aprobación requerida en al menos una de las materias.

A pesar de que una gran mayoría de 1.150 estudiantes logró la nota mínima de 100 puntos entre ambos exámenes, el ingreso efectivo se define por estricto orden de mérito y por el número limitado de vacantes disponibles que suman entre los tres colegios. Esto significa que, de todos los aprobados, solo 570 aspirantes fueron clasificados como "Ingresantes" en el listado, cubriendo los cupos disponibles y dejando a muchos otros aprobados como suplentes. De hecho, la escala de puntaje de los ingresantes se extendió desde los 200 puntos, que fue logrado solo por solo 2 alumnos, hasta un corte de 156 puntos, muy por encima del mínimo de 100 puntos de aprobación. Cabe destacar que muchos más de los 21 que están en los ingresantes sacaron 156 puntos, y para resolver quiénes entran primero se tiene en cuenta el número de DNI. Es decir, que hay chicos que obtuvieron las mismas notas pero algunos no ingresaron porque tuvieron prioridad los que nacieron primero: así son las reglas.

Radiografía de los ingresantes

El grupo de 570 ingresantes se caracterizó por la excelencia académica. La distribución de puntajes por rangos es la siguiente:

• Un total de 42 estudiantes (7.37% de los ingresantes) obtuvo puntajes por encima de 190 puntos (entre 191 y 200).

• El segundo grupo más grande, con 141 estudiantes (24.74%), se ubicó en la franja entre 180 y 189 puntos.

• Otros 129 aspirantes (22.63%) lograron ingresar con notas totales entre 170 y 179 puntos.

• La franja de notas más numerosa entre los ingresantes fue la que oscila entre 160 y 169 puntos, sumando 180 estudiantes (31.58%).

• Finalmente, la última cohorte de ingresantes, con puntajes entre 156 y 159 puntos, agrupa a 65 estudiantes (11.40%).

En cuanto a los resultados generales de todos los aspirantes aprobados (1.150 estudiantes), el puntaje total más frecuente hallado en los listados fue de 153 puntos, demostrando un alto nivel de competitividad cerca de la nota de corte. El promedio de nota de calificación de estos 1.150 alumnos aprobados asciende a 162.84 puntos sobre un máximo de 200. Desglosado por materia, el promedio en Lengua fue de 76.01 puntos y el promedio en Matemática fue de 86.83 puntos.

El post-examen: la elección de escuelas

Una vez publicados los resultados definitivos, la tensión continúa con el proceso de elección de escuela, que se lleva a cabo por estricto orden de mérito, siendo el Colegio Central Universitario el más solicitado. Para este proceso, se establecen franjas horarias específicas para los ingresantes en el Colegio Central Universitario Mariano Moreno el martes 16 de diciembre.

Los ingresantes se dividen en tres rangos según su orden de mérito en la lista única: los ubicados desde el orden 01 hasta el 200 inician la elección a las 7:30h; los rangos del 201 al 400 continúan a las 9:00h; y aquellos ubicados entre el 401 hasta el 560 (última franja detallada) deberán presentarse a las 10:30h. En total, el Colegio Central Universitario ofrece 115 vacantes, la Escuela Industrial 200, y la Escuela de Comercio 250 (divididas en 196 para el Turno Tarde y 54 para el Turno Intermedio). Posteriormente, los ingresantes deberán presentarse para la inscripción a 1º año del ciclo lectivo 2026 con la documentación requerida, en las fechas que cada escuela determine durante el mes de diciembre