Con una tonada, el emotivo video que recuerda al verdulero que murió trágicamente en Pocito
El registro se viralizó durante el último sábado en redes sociales y muestra a Juan Agapito Cabrera cantando una tonada cuyana junto a amigos. El verdulero de 72 años murió de manera trágica el viernes en la intersección de Ruta 40 y calle 9, en Pocito, donde trabajaba desde hacía años.
Las imágenes fueron compartidas en Facebook por la usuaria Estela Villegas, quien acompañó la publicación con el mensaje: “#QueLindoEsSerCuyano. Quedaron momentos plasmados Don Juan Cabrera Q.D.E.P. En rueda de amigos siempre estará presente”. En el registro se observa a Cabrera participando de un encuentro musical informal, en un clima distendido y rodeado de amigos.
La publicación se viralizó rápidamente y generó numerosos comentarios de despedida, entre ellos mensajes como “descansa en paz, abrazo al cielo Juancito Cabrera”, “nunca dejará de sonar tu guitarra en nuestros corazones” y “se extrañarán sus tonadas”, reflejando el afecto de vecinos y personas que lo conocieron.
Según las primeras pericias, una Renault Kangoo conducida por Miguel Ángel Ávila circulaba por Ruta 40 e impactó desde atrás a una Toyota Hilux manejada por Andrés Emanuel Bustos, que se encontraba detenida en el semáforo en rojo. Detrás de la camioneta aguardaba un Fiat Palio, conducido por Carla Antonela Navarro Martínez, quien iba acompañada por Gabriel Agustín Regó Puente Dura. Tras el choque, la Kangoo salió despedida hacia la banquina y embistió a Cabrera, que estaba junto a su Dodge 1500.
Cabrera murió en el lugar pese a la rápida llegada de la ambulancia. La conductora y el acompañante del Fiat Palio fueron trasladados al Hospital Rawson, fuera de peligro, mientras que Bustos resultó ileso y los ocupantes de la Kangoo fueron asistidos en la escena sin necesidad de traslado. En el lugar trabajaron División Delitos Especiales, Criminalística y los funcionarios judiciales a cargo del fiscal Iván Grassi, quienes realizaron las pericias de rigor y dispusieron el traslado del cuerpo a la Morgue Judicial.