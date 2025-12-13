Un video que muestra a Juan Agapito Cabrera tocando la guitarra y cantando una tonada cuyana junto a otros dos músicos comenzó a circular con fuerza en redes sociales durante este sábado, como forma de recuerdo tras su trágica muerte ocurrida en Pocito el último viernes .

Las imágenes fueron compartidas en Facebook por la usuaria Estela Villegas, quien acompañó la publicación con el mensaje: “#QueLindoEsSerCuyano. Quedaron momentos plasmados Don Juan Cabrera Q.D.E.P. En rueda de amigos siempre estará presente”. En el registro se observa a Cabrera participando de un encuentro musical informal, en un clima distendido y rodeado de amigos.

Con una tonada, el emotivo video que recuerda al verdulero que murió trágicamente en Pocito



Video gentileza: Facebook Estela Villegas

La publicación se viralizó rápidamente y generó numerosos comentarios de despedida, entre ellos mensajes como “descansa en paz, abrazo al cielo Juancito Cabrera”, “nunca dejará de sonar tu guitarra en nuestros corazones” y “se extrañarán sus tonadas”, reflejando el afecto de vecinos y personas que lo conocieron.

El caso

Cabrera, de 72 años, era un verdulero muy conocido en la intersección de Ruta 40 y calle 9, en Pocito, donde desde hacía años trabajaba a diario con su Dodge 1500 cargada de verduras. Este viernes, cerca de las 9:45, murió de manera trágica en ese mismo lugar tras ser embestido por un vehículo involucrado en un choque múltiple.

Según las primeras pericias, una Renault Kangoo conducida por Miguel Ángel Ávila circulaba por Ruta 40 e impactó desde atrás a una Toyota Hilux manejada por Andrés Emanuel Bustos, que se encontraba detenida en el semáforo en rojo. Detrás de la camioneta aguardaba un Fiat Palio, conducido por Carla Antonela Navarro Martínez, quien iba acompañada por Gabriel Agustín Regó Puente Dura. Tras el choque, la Kangoo salió despedida hacia la banquina y embistió a Cabrera, que estaba junto a su Dodge 1500.

Cabrera murió en el lugar pese a la rápida llegada de la ambulancia. La conductora y el acompañante del Fiat Palio fueron trasladados al Hospital Rawson, fuera de peligro, mientras que Bustos resultó ileso y los ocupantes de la Kangoo fueron asistidos en la escena sin necesidad de traslado. En el lugar trabajaron División Delitos Especiales, Criminalística y los funcionarios judiciales a cargo del fiscal Iván Grassi, quienes realizaron las pericias de rigor y dispusieron el traslado del cuerpo a la Morgue Judicial.