Video: una propuesta de docentes de una escuela de Chimbas causó emoción en las redes, ¿de qué se trata?

Un video que se viralizó en las últimas horas en redes sociales mostró una emotiva iniciativa llevada adelante por docentes de la Escuela República de Chile , en Chimbas , durante la conformación del cuerpo de bandera nacional y ciudadana.

Según se escuchó en el video, integrantes de la comisión organizadora explicaron que la propuesta se inspiró en experiencias previas de otras docentes y que decidieron comunicar la selección de los abanderados “casa por casa”, visitando a cada uno de los alumnos elegidos.

Una propuesta de docentes de una escuela de Chimbas causó emoción en las redes pic.twitter.com/RD4TyUDq5G — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) December 9, 2025

“Somos de la comisión de la Escuela República de Chile y decidimos salir a informarle a todos los chicos que han sido seleccionados para el cuerpo de bandera, casa por casa”, se escucha decir a una de las docentes, mientras preparan la sorpresa.

En el video se los ve recorrer distintos domicilios, tocar timbres, saludar a las familias y compartir abrazos con los estudiantes del nivel primario, en escenas que rápidamente generaron reacciones de emoción entre los usuarios.

La publicación recibió miles de “me gusta” y comentarios de felicitación por parte de vecinos y usuarios de redes sociales, quienes destacaron el gesto de los docentes y el impacto positivo de la iniciativa en los alumnos y sus familias.