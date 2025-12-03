Video: en una escuela de Chimbas vendieron bizcochuelos e hicieron rifas para que un compañero vaya al baile de egresados

Un gesto de compañerismo emocionó a toda la comunidad del Colegio Manuel Alvar López , en Chimbas . Los alumnos de 6° año, junto a una docente y la preceptora, organizaron ventas de bizcochuelos y rifas para juntar el dinero necesario y que uno de sus compañeros pudiera asistir al baile de egresados .

Según contaron, el joven había decidido no participar de la cena porque no podía afrontar los costos de la entrada ni del traje. Al enterarse, sus 19 compañeros resolvieron actuar y comenzaron una campaña solidaria dentro de la escuela para que no quedara fuera de uno de los momentos más esperados del cierre del colegio.

En una escuela de Chimbas vendieron bizcochuelos e hicieron rifas para que un compañero vaya al baile de egresados pic.twitter.com/cfMovFQp7l — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) December 3, 2025

Con las actividades lograron reunir el monto completo para la tarjeta y también para alquilarle el traje. Pero el instante más emotivo quedó registrado en un video: cuando se reunieron para darle la noticia, se escucha a los chicos decirle que “no iba a ser lo mismo sin él”, mientras el estudiante, visiblemente sorprendido, intenta contener las lágrimas.

La iniciativa se viralizó rápidamente entre familias y docentes, que destacaron el compromiso y la unidad del curso en un cierre de año que quedará para el recuerdo.