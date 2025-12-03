miércoles 3 de diciembre 2025

Clima

Calor implacable y cielo despejado: así se perfila el jueves en San Juan

La provincia tendrá una jornada de calor intenso este 4 de diciembre, con cielo despejado durante gran parte del día y un ascenso marcado de la temperatura. El viento será leve y no se esperan alertas meteorológicas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
ahorrar energia calor

El jueves amanecerá con un ambiente cálido desde temprano: las primeras horas del día rondarán los 23°C y rápidamente la temperatura comenzará a trepar. Hacia el mediodía ya se sentirán valores superiores a los 33°C, anunciando una tarde agobiante típica de la transición hacia el verano sanjuanino.

en vivo: hace click aqui para ver tiempo streaming
Programación 2025

EN VIVO: hacé click aquí para ver Tiempo Streaming
prendete a la gala de premiacion de los ganadores de san juan escribe
Ceremonia imperdible

Prendete a la Gala de Premiación de los Ganadores de San Juan Escribe

Para la tarde, el termómetro podría acercarse a los 38°C e incluso superar esa marca en algunas zonas del Gran San Juan. El cielo permanecerá despejado durante gran parte de la jornada, con un leve aumento de nubosidad hacia la noche que no traerá cambios significativos. El viento soplará del sector norte, pero con intensidad baja, insuficiente para generar alivio frente al calor persistente.

El ambiente seguirá seco, y se recomienda tomar precauciones frente a la exposición prolongada al sol, especialmente entre el mediodía y las 17. También será clave mantener una hidratación adecuada y evitar actividades físicas intensas en las horas centrales del día.

El jueves se presenta así como una radiografía del verano que se avecina en San Juan: mucho sol, calor implacable y pocas posibilidades de que el tiempo cambie en el corto plazo.

