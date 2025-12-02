El mejor mes del año para un grupo de jubilados de ANSES: cobrará casi $ 3.500.000

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) prepara los pagos de diciembre con varios cambios respecto a otros meses. Este mes, los jubilados y pensionados del organismo obtendrán un ajuste del 2,3% sobre sus haberes, junto con el Sueldo Anual Complementario (SAC) y un bono de $70.000, aunque este último solo se recibe en algunos casos. Recordemos que el SAC o aguinaldo es un monto adicional que se cobra dos veces al año. El importe representa el 50% del haber más elevado recibido hasta diciembre.
Aumentos para jubilados ANSES en diciembre
Tras comunicarse cómo obtener la Ayuda Escolar Anual ANSES, el foco de la administración está puesto sobre los aumentos para jubilados de este mes. El ajuste de diciembre se da en el contexto del Decreto 274/2024, que estipula que las jubilaciones, pensiones y asignaciones de ANSES percibirán aumentos que tomen como punto referencial el último dato de inflación publicado oficialmente por INDEC.
En el caso de diciembre, el porcentaje es del 2,3%, en consonancia con el IPC de octubre de 2025. Aplicando el aumento de diciembre, la jubilación mínima asciende a $340.879, mientras que la máxima se eleva a $2.293.160. Entre esas cantidades, y también por debajo, hay otros montos designados para jubilados y pensionados. Muchos de ellos recibirán también el refuerzo económico de ANSES de $70.000.
Una cantidad que se ha dispuesto para impulsar el bienestar económico de los jubilados y pensionados que reciben los haberes más bajos, con un piso de $410.879 (suma de la mínima + $70.000). Respecto a las jubilaciones máximas, quedan excluidas de este beneficio, dado que exceden el piso mencionado.
Grupo de jubilados ANSES que recibirán en diciembre más de $3.000.000
Los beneficiarios/as de la jubilación mínima no recibirán la cuantía mencionada anteriormente, sino $581.318. Monto que resulta de la suma de la jubilación mínima + bono de $70.000 + aguinaldo. El grupo de jubilados que percibe la jubilación máxima obtendrá $3.439.000 con la suma de la jubilación máxima actualizada + aguinaldo, sin bono.
Por otra parte, los beneficiarios/as de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) recibirán $479.055,50 ($272.703,67 de haber base actualizado + bono de $70.000 + aguinaldo de $136.351,83).
Siguiendo esta línea, los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez o Vejez recibirán $427.923,56 ($238.615,71 de haber base + bono de $70.000 + $119.307,85 de aguinaldo). En el caso de la PNC para madres de 7 hijos o más, los valores se rigen por los mismos números que la jubilación mínima.
Beneficiarios/as ANSES que cobran el bono de $70.000
El bono extraordinario de ANSES no está disponible para todos los jubilados y pensionados. Solo para aquellos que reciben las cuantías más bajas de la administración. Es el caso de los jubilados y pensionados que cobran la mínima, titulares de PUAM, beneficiarios/as de PNC por Invalidez o Vejez y PNC para madres de 7 hijos o más.
Aquellos beneficiarios/as que reciben importes superiores a la mínima, obtienen un extra proporcional hasta alcanzar el tope, que llega este mes a $410.879 (jubilación mínima + bono de $70.000). Los usuarios que rebasan este tope, no tienen derecho a la recepción del bono de $70.000. Por ejemplo, ocurre con los beneficiarios/as de la jubilación máxima.
Fechas de cobro para jubilados ANSES en diciembre
El próximo 9 de diciembre dará inicio el calendario de pagos de ANSES para jubilados y pensionados, que probablemente se extienda hasta el 23 de diciembre, según el orden habitual y a no ser que la administración designe algo diferente en su calendario definitivo.
