El mejor mes del año para un grupo de jubilados de ANSES: cobrará casi $ 3.500.000

Un grupo de jubilados de ANSES recibirá una importante suma en el último mes del año entre haberes, aguinaldo y monto.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) prepara los pagos de diciembre con varios cambios respecto a otros meses. Este mes, los jubilados y pensionados del organismo obtendrán un ajuste del 2,3% sobre sus haberes, junto con el Sueldo Anual Complementario (SAC) y un bono de $70.000, aunque este último solo se recibe en algunos casos. Recordemos que el SAC o aguinaldo es un monto adicional que se cobra dos veces al año. El importe representa el 50% del haber más elevado recibido hasta diciembre.

Tras comunicarse cómo obtener la Ayuda Escolar Anual ANSES , el foco de la administración está puesto sobre los aumentos para jubilados de este mes. El ajuste de diciembre se da en el contexto del Decreto 274/2024 , que estipula que las jubilaciones, pensiones y asignaciones de ANSES percibirán aumentos que tomen como punto referencial el último dato de inflación publicado oficialmente por INDEC .

En el caso de diciembre, el porcentaje es del 2,3%, en consonancia con el IPC de octubre de 2025. Aplicando el aumento de diciembre, la jubilación mínima asciende a $340.879, mientras que la máxima se eleva a $2.293.160. Entre esas cantidades, y también por debajo, hay otros montos designados para jubilados y pensionados. Muchos de ellos recibirán también el refuerzo económico de ANSES de $70.000.

Una cantidad que se ha dispuesto para impulsar el bienestar económico de los jubilados y pensionados que reciben los haberes más bajos, con un piso de $410.879 (suma de la mínima + $70.000). Respecto a las jubilaciones máximas, quedan excluidas de este beneficio, dado que exceden el piso mencionado.

Grupo de jubilados ANSES que recibirán en diciembre más de $3.000.000

Los beneficiarios/as de la jubilación mínima no recibirán la cuantía mencionada anteriormente, sino $581.318. Monto que resulta de la suma de la jubilación mínima + bono de $70.000 + aguinaldo. El grupo de jubilados que percibe la jubilación máxima obtendrá $3.439.000 con la suma de la jubilación máxima actualizada + aguinaldo, sin bono.

Por otra parte, los beneficiarios/as de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) recibirán $479.055,50 ($272.703,67 de haber base actualizado + bono de $70.000 + aguinaldo de $136.351,83).

Siguiendo esta línea, los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez o Vejez recibirán $427.923,56 ($238.615,71 de haber base + bono de $70.000 + $119.307,85 de aguinaldo). En el caso de la PNC para madres de 7 hijos o más, los valores se rigen por los mismos números que la jubilación mínima.

Beneficiarios/as ANSES que cobran el bono de $70.000

El bono extraordinario de ANSES no está disponible para todos los jubilados y pensionados. Solo para aquellos que reciben las cuantías más bajas de la administración. Es el caso de los jubilados y pensionados que cobran la mínima, titulares de PUAM, beneficiarios/as de PNC por Invalidez o Vejez y PNC para madres de 7 hijos o más.

Aquellos beneficiarios/as que reciben importes superiores a la mínima, obtienen un extra proporcional hasta alcanzar el tope, que llega este mes a $410.879 (jubilación mínima + bono de $70.000). Los usuarios que rebasan este tope, no tienen derecho a la recepción del bono de $70.000. Por ejemplo, ocurre con los beneficiarios/as de la jubilación máxima.

Fechas de cobro para jubilados ANSES en diciembre

El próximo 9 de diciembre dará inicio el calendario de pagos de ANSES para jubilados y pensionados, que probablemente se extienda hasta el 23 de diciembre, según el orden habitual y a no ser que la administración designe algo diferente en su calendario definitivo.

FUENTE: ElDiario24