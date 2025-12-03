Esta es la grilla de artistas para la Fiesta Nacional de Santa Lucía: Abel Pintos, Sergio Galleguillo, Omega y Dale Q' Va

Faltan pocos días para que arranque la Fiesta Nacional de Santa Lucía, un evento que ya es tradición en el departamento que dirige Juan José Orrego y lo que todos esperaban conocer era la grilla de artistas.

Este miércoles, en conferencia de prensa, el intendente anunció quiénes serán los músicos que se subirán al escenario en la plaza departamental el 12, 13 y 14 de diciembre.

El viernes se presentará Sergio Galleguillo, el único que había confirmado su peresencia a través de las redes sociales. Ahora, sin embargo, se sumó Abel Pintos para el sábado y Omega y Dale Q' Va, que tendrán a cargo la noche de cuarteto el domingo.

En paralelo al escenario mayor, funcionará el espacio alternativo, bautizado como el "escenario joven", situado justo enfrente de la parroquia. Este sitio será crucial para fortalecer el arte local, ofreciendo una plataforma para artistas emergentes, academias y talleres. Este espacio busca tener características similares en importancia al escenario grande.