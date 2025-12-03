miércoles 3 de diciembre 2025

Todo listo

Esta es la grilla de artistas para la Fiesta Nacional de Santa Lucía: Abel Pintos, Sergio Galleguillo, Omega y Dale Q' Va

En conferencia de prensa, desde la Municipalidad de Santa Lucía, dieron a conocer los días y artistas que tocarán en la plaza departamental durante los tres días que durará el evento.

Por Redacción Tiempo de San Juan
fiesta de santa lucía.jpg

Faltan pocos días para que arranque la Fiesta Nacional de Santa Lucía, un evento que ya es tradición en el departamento que dirige Juan José Orrego y lo que todos esperaban conocer era la grilla de artistas.

La Fiesta de Santa Lucía, para vivir a pleno a mediados de diciembre.
Fiesta Nacional de Santa Lucía 2025: quién es el famoso folklorista que confirmó su show
El IPHEM lanzó el cronograma de colectas de sangre para diciembre en todo San Juan

Este miércoles, en conferencia de prensa, el intendente anunció quiénes serán los músicos que se subirán al escenario en la plaza departamental el 12, 13 y 14 de diciembre.

El viernes se presentará Sergio Galleguillo, el único que había confirmado su peresencia a través de las redes sociales. Ahora, sin embargo, se sumó Abel Pintos para el sábado y Omega y Dale Q' Va, que tendrán a cargo la noche de cuarteto el domingo.

En paralelo al escenario mayor, funcionará el espacio alternativo, bautizado como el "escenario joven", situado justo enfrente de la parroquia. Este sitio será crucial para fortalecer el arte local, ofreciendo una plataforma para artistas emergentes, academias y talleres. Este espacio busca tener características similares en importancia al escenario grande.

