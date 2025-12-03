miércoles 3 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Fechas

El IPHEM lanzó el cronograma de colectas de sangre para diciembre en todo San Juan

El Instituto Provincial de Hemoterapia anunció las fechas y los lugares donde se realizarán las jornadas de donación durante diciembre, con el objetivo de fortalecer las reservas del banco de sangre y garantizar la atención en los hospitales sanjuaninos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-12-03 at 6.52.37 PM

El Instituto de Hemoterapia dio a conocer el cronograma de colectas de sangre previstas para diciembre, con el objetivo de garantizar el abastecimiento del banco de sangre provincial. Desde el IPHEM informaron los lugares y fechas en los que se desarrollarán las jornadas a lo largo del mes en distintos departamentos de San Juan.

Lee además
video: en una escuela de chimbas vendieron bizcochuelos e hicieron rifas para que un companero vaya al baile de egresados
Emotivo

Video: en una escuela de Chimbas vendieron bizcochuelos e hicieron rifas para que un compañero vaya al baile de egresados
preocupacion en pedernal por una ola de perros envenenados
Investigación

Preocupación en Pedernal por una ola de perros envenenados

La primera colecta tendrá lugar el martes 2 de diciembre en el Hospital San Roque, ubicado sobre la Ruta Nacional 150, en Jáchal, entre las 8:30 y las 12:00. La actividad continuará el viernes 5 de diciembre en el Centro Integrador Comunitario de Albardón, situado en la intersección de las calles La Laja y Nacional, de 8:00 a 12:00.

El martes 9 de diciembre será el turno del Hospital de Barreal, en Calingasta, donde el operativo se realizará de 9:00 a 12:00 en su sede de Las Heras 79 Oeste. Dos días después, el jueves 11, la Cruz Roja Argentina en Capital recibirá a los donantes en su edificio de Mariano Moreno 35 Oeste, de 8:00 a 12:00.

El viernes 12 de diciembre la colecta se trasladará al Hospital Dr. Federico Cantoni, en Villa Aberastain, Pocito, donde se atenderá entre las 8:00 y las 12:00. El miércoles 17, el equipo del IPHEM trabajará en el Hospital Dr. César Aguilar, específicamente en el espacio de Desarrollo Infantil, ubicado en Diagonal Sarmiento 42, en Caucete, de 9:00 a 12:00.

La última semana del mes comenzará con una jornada en el Centro de Jubilados de Angaco, el viernes 19 de diciembre, entre las 8:00 y las 12:00, con la colaboración del personal del Hospital Dr. Alfredo Rizo Esparza. Finalmente, el lunes 22 de diciembre el operativo regresará al Hospital San Roque en Jáchal, nuevamente en el horario de 8:30 a 12:00.

Seguí leyendo

Se viene el Jubileo de la Discapacidad en San Juan: qué es y cómo participar

En menos de seis meses, el skatepark de Ullum ya sufrió destrozos en dos oportunidades

¿Abren o no? El comercio sanjuanino definió cómo será el feriado del 8 de diciembre

Un departamento sanjuanino invadido por el dolor tras la muerte de un querido profesor

Una noche de senderismo gratuito bajo la Luna, con fogón y degustaciones, a un paso de la ciudad

Miércoles con cielo algo nublado y aumento de temperatura en San Juan

Divididos vuelve a San Juan a presentar su nuevo material

El Gobierno informó cómo pagar infracciones de tránsito a través del botón de pago de Ciudadano Digital

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Dolor en Valle Fértil por la murte de un querido profesor.
Despedida

Un departamento sanjuanino invadido por el dolor tras la muerte de un querido profesor

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Video: jueces, abogados y policías de Tribunales, testigos de una brutal agresión de un padre a su hija
Gravísimo

Video: jueces, abogados y policías de Tribunales, testigos de una brutal agresión de un padre a su hija

Bella Vista: apareció un hombre muerto en una acequia, investiga la Policía
Iglesia

Bella Vista: apareció un hombre muerto en una acequia, investiga la Policía

Imagen ilustrativa.
Crimen en Iglesia

Fue un asesinato: el hombre hallado muerto en Bella Vista recibió un cuchillazo y su primo está preso

El sanjuanino Miguel Rodríguez, junto a la camioneta que le robaron el martes en La Serena.
Indeseada experiencia

Un sanjuanino, víctima del robo de su camioneta en La Serena

La banda que asaltó y dejó cuadripléjico al empresario de Rawson aceptaría condena en un juicio abreviado
Irían todos a la cárcel

La banda que asaltó y dejó cuadripléjico al empresario de Rawson aceptaría condena en un juicio abreviado

Te Puede Interesar

Así manipulaba el arma de fuego el abogado sanjuanino que intenta no ser juzgado video
Video

Así manipulaba el arma de fuego el abogado sanjuanino que intenta no ser juzgado

Por Redacción Tiempo de San Juan
El bodeguero Juan Camuñas, acusado de violencia de género, reapareció en redes con un mensaje profundo y justo
Redes

El bodeguero Juan Camuñas, acusado de violencia de género, reapareció en redes con un mensaje "profundo y justo"

Revuelo en Mendoza por el sanjuanino acusado de estafa: los $24 millones, el video en su supuesta casa y el catering
Testimonio

Revuelo en Mendoza por el sanjuanino acusado de estafa: los $24 millones, el video en su supuesta casa y el catering

Un micro que salía de Salta e iba a pasar por San Juan llevaba 65 kilos de marihuana: tres detenidos
Decomiso de droga

Un micro que salía de Salta e iba a pasar por San Juan llevaba 65 kilos de marihuana: tres detenidos

Peñaflor, el equipo que fue verdugo de Desamparados, tiene de cerebro a una gloria de San Martín y sueña con alcanzar la cima del Regional
De apodo: Rey de Copas

Peñaflor, el equipo que fue verdugo de Desamparados, tiene de cerebro a una gloria de San Martín y sueña con alcanzar la cima del Regional