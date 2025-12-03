El IPHEM lanzó el cronograma de colectas de sangre para diciembre en todo San Juan

El Instituto de Hemoterapia dio a conocer el cronograma de colectas de sangre previstas para diciembre, con el objetivo de garantizar el abastecimiento del banco de sangre provincial. Desde el IPHEM informaron los lugares y fechas en los que se desarrollarán las jornadas a lo largo del mes en distintos departamentos de San Juan.

Emotivo Video: en una escuela de Chimbas vendieron bizcochuelos e hicieron rifas para que un compañero vaya al baile de egresados

La primera colecta tendrá lugar el martes 2 de diciembre en el Hospital San Roque, ubicado sobre la Ruta Nacional 150, en Jáchal, entre las 8:30 y las 12:00. La actividad continuará el viernes 5 de diciembre en el Centro Integrador Comunitario de Albardón, situado en la intersección de las calles La Laja y Nacional, de 8:00 a 12:00.

El martes 9 de diciembre será el turno del Hospital de Barreal, en Calingasta, donde el operativo se realizará de 9:00 a 12:00 en su sede de Las Heras 79 Oeste. Dos días después, el jueves 11, la Cruz Roja Argentina en Capital recibirá a los donantes en su edificio de Mariano Moreno 35 Oeste, de 8:00 a 12:00.

El viernes 12 de diciembre la colecta se trasladará al Hospital Dr. Federico Cantoni, en Villa Aberastain, Pocito, donde se atenderá entre las 8:00 y las 12:00. El miércoles 17, el equipo del IPHEM trabajará en el Hospital Dr. César Aguilar, específicamente en el espacio de Desarrollo Infantil, ubicado en Diagonal Sarmiento 42, en Caucete, de 9:00 a 12:00.

La última semana del mes comenzará con una jornada en el Centro de Jubilados de Angaco, el viernes 19 de diciembre, entre las 8:00 y las 12:00, con la colaboración del personal del Hospital Dr. Alfredo Rizo Esparza. Finalmente, el lunes 22 de diciembre el operativo regresará al Hospital San Roque en Jáchal, nuevamente en el horario de 8:30 a 12:00.