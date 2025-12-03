Otro punto caliente en Diputados: apuntan a cambiar el proyecto de emergencia hídrica para que sea aprobado

Si bien todas las luces están puestas en las maratónicas reuniones entre los diputados miembros de la comisión de Obras y Servicios Públicos y de la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC), con el objetivo de dialogar sobre la Ley de Transporte y, en lo posible de que tenga despacho favorable para la próxima sesión, durante estos días también hubo otras novedades. Es el caso de la modificación de la Ley de Emergencia Hídrica, en la que se pretendía darle más facultades a Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE), y que en la sesión pasada se decidió mandar nuevamente al tratamiento en comisión, puesto que aún no contaba con el apoyo para ser aprobada. Ahora, según indicaron las fuentes legislativas, el oficialismo revería el proyecto y le añadiría "mayores precisiones".

La Cámara de Diputados aprobó las prórrogas de todas las declaraciones de emergencia exceptuando una: la Ley de Emergencia Hídrica. Es que en este caso el proyecto venía con un cambio en su artículo 9, en el que facultaba a OSSE a “disponer restricciones, priorizaciones de uso, contratación directa de obras y servicios indispensables, reasignación de recursos y ejecución de planes de contingencia para el abastecimiento alternativo de agua". Esta modificación fue fuertemente resistida por el peronismo y por el bloquismo, puesto que entendían que no hacía falta aprobar una ley para que la empresa estatal tenga la posibilidad de comprar insumos y hacer obras libremente, ya que es el Gobierno provincial el que da el OK para habilitar los procedimientos de contrataciones.

El oficialismo tenía la intención de tratar sobre tablas el proyecto la sesión pasada, pero tras estas resistencias, dio el brazo a torcer. El libertario Fernando Patinella mocionó para que el proyecto volviese a comisión y para que tenga una moción de preferencia de tratamiento para la próxima sesión, es decir, el 11 de noviembre.

Sin embargo, todo indica que no se trataría el mismo proyecto. Conforme contaron las fuertes a Tiempo de San Juan, el oficialismo realizaría cambios en el proyecto presentado, y mandaría uno con mayores precisiones. Es que una de las principales criticas es la falta de claridad del artículo 9.

Si bien aún no está confirmado si enviarán otro proyecto o si cambiarán el existente, todo indica que no habría tiempo para que se trate en la próxima sesión. La Cámara de Diputados tiene todos los esfuerzos puestos en sacar lo antes posible la Ley de Transporte, motivo por el cual se llevan adelante las sucesivas reuniones anteriormente mencionadas.