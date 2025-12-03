¿Abren o no? El comercio sanjuanino definió cómo será el feriado del 8 de diciembre

El comercio sanjuanino va a preparar vidrieras, ofertas y cuotas para sumarse al Black Friday y competir con el comercio online con entrega inmediata.

En vísperas del feriado nacional inamovible del próximo 8 de diciembre, fecha en la que se conmemora el Día de la Inmaculada Concepción de María, desde la Cámara de Comercio y Servicios de San Juan (CCSJ) dieron la sugerencia para los comerciantes sobre la actividad del sector durante el día. Si bien no es una medida obligatoria, la recomendación de la entidad es no abrir puertas al público.

Desde la Cámara señalaron que se trata de una fecha “muy significativa para los sanjuaninos”, por lo que consideran pertinente respetar el feriado. Sin embargo, destacaron que el fin de semana largo representa también una oportunidad para dinamizar la actividad comercial, atraer consumidores y aprovechar el movimiento turístico previsto.

Según detallaron, muchos comercios comienzan a implementar acciones promocionales de cara a las celebraciones de fin de año, por lo que este periodo podría favorecer la difusión de ofertas y propuestas comerciales.

Finalmente, la CCSJ instó a los comerciantes a planificar estratégicamente estas fechas, con el objetivo de impulsar las ventas y generar un impacto económico positivo para toda la provincia.