Glamour, playa y mucho amor: el casamiento top de una influencer sanjuanina en Punta Cana

Después de un casamiento campestre en San Juan -marcado por lo natural, lo descontracturado y una estética relajada- Guillermina Rubiño selló nuevamente su amor con Sebastián Fernández , esta vez en la playa y bajo el atardecer de Punta Cana. La sanjuanina, modelo, influencer, estudiante de Nutrición y ex Reina del Cacao vivió un segundo “sí” lleno de glamour.

Para este look caribeño, Guillermina apostó por un impactante vestido pegado al cuerpo, completamente bordado con piedras brillantes que reflejaban la luz del atardecer. Llevó su melena con rulos al natural, un estilo fresco que acompañó la vibra playera del evento. En las fotos se la ve radiante, con un bouquet de flores blancas y una actitud serena frente al mar. Sebastián, por su parte, eligió un traje gris elegante y sobrio que contrastó con el escenario paradisíaco y el brillo del vestido de la novia. En todo momento se mostraron muy enamorados, compartiendo miradas y risas mientras posaban en la arena.

Detalles de la boda top

El casamiento se llevó a cabo a la orilla del mar, con el sonido de las olas de fondo y un clima íntimo gracias a la presencia de sus familiares más cercanos, quienes viajaron especialmente desde San Juan para acompañarlos en este momento único. Tras la ceremonia, la pareja disfrutó una semana de celebración con un menú variado y delicioso -como refleja la foto del menú que incluye opciones como salmón al limón, filete al balsámico y un tradicional tiramisú- completando así una experiencia digna de una postal caribeña.

Las imágenes que compartió la influencer en su cuenta de Instagram:

