Los casamientos del año: las influencers sanjuaninas que dieron el sí y tiraron la casa por la ventana

San Juan tuvo este fin de semana dos de los casamientos más resonantes del año , protagonizados por dos influencers que acapararon la atención en redes y en la agenda social. Dos celebraciones distintas, pero con el mismo factor común: despliegue, producción y mucho glamour.

El primero fue el de Mercedes García (27) , influencer, empresaria gastronómica y exjugadora de hockey, que se casó con Agustín Szprynger (33) , ingeniero electromecánico y futuro magíster. La pareja eligió un exclusiva bodega, unicada en Rivadavia, como escenario para una boda que combinó estética, organización profesional y un nivel de detalles que dejó sin palabras a los invitados.

Mechi lució dos vestidos del exclusivo diseñador Mario Vidal Iara, mientras que Szprynger viajó hasta Miami para elegir su traje. La ceremonia religiosa fue en la Parroquia Medalla Milagrosa y el civil, en la misma bodega. Después, una fiesta para más de 250 invitados, menú firmado por la reconocida chef Graciela Hisa y hasta una persona contratada para producir contenido exclusivo para redes. La pareja coronará la celebración con una luna de miel que incluye Dubái, Japón, Singapur y Maldivas.

En paralelo, pero con una impronta completamente distinta, Guillermina Rubiño (26) -modelo, influencer, estudiante de Nutrición y ex Reina Provincial del Cacao- dio el sí junto a Sebastián Fernández en una casa de campo, en una ceremonia marcada por el estilo natural y un concepto más descontracturado.

Rubiño, que este año quedó seleccionada para competir a nivel nacional y buscar un lugar en el certamen internacional de Panamá, fue asesorada para su look por el estilista sanjuanino Iván Molina, referente local. La novia, conocida también por su activismo en contra del acoso callejero, apostó por una celebración al aire libre que combinó estética relajada, elegancia y una fuerte presencia en redes.