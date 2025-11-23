Durante cuatro días, el Estadio del Bicentenario fue el corazón de la Fiesta Nacional del Sol . Miles de personas ingresaron, disfrutaron, cantaron, comieron y se emocionaron con uno de los eventos más convocantes de San Juan . Pero detrás de cada jornada perfecta hubo un ejército silencioso que trabajó sin pausa para que todo saliera bien.

Tiempo de San Juan recorrió el predio y conversó con el personal de limpieza, el staff oficial y los equipos médicos, quienes compartieron cómo vivieron esta edición marcada por el movimiento constante y la respuesta masiva del público.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Los invisibles que sostienen la Fiesta del Sol: historias desde el detrás de escena de la FNS Durante cuatro días, el Estadio del Bicentenario fue el corazón de la Fiesta Nacional del Sol. Miles de personas ingresaron, disfrutaron, cantaron, comieron y se emocionaron con uno de los eventos más convocantes de San Juan. Pero detrás de cada jornada perfecta hubo un ejército silencioso que trabajó sin pausa para que todo saliera bien.Tiempo de San Juan recorrió el predio y conversó con el personal de limpieza, el staff oficial y los equipos médicos, quienes compartieron cómo vivieron esta edición marcada por el movimiento constante y la respuesta masiva del público. Seguí toda la cobertura exclusiva del equipo de @tiempodesanjuan en nuestra web y por YouTube desde el canal de Tiempo Streaming. www.tiempdoesanjuan.com #fns #fiestanacionaldelsol #tiempodesanjuan" View this post on Instagram

Limpieza: quienes dejan todo impecable antes de que amanezca el predio

Ellos llegan antes que todos y se van cuando el último visitante ya se retiró. Con guantes, bolsas enormes y un ritmo incansable, el grupo de limpieza enfrentó noches largas y mañanas intensas.

Staff oficial: orientadores, asistentes y anfitriones del predio

Con pecheras identificatorias y radiecitos en mano, el staff oficial fue el primer rostro que miles de sanjuaninos vieron al ingresar al Bicentenario. No solo guiaron a los visitantes, sino que resolvieron dudas, acompañaron a personas mayores, ordenaron filas y coordinaron cada movimiento.

Personal médico: alerta permanente y humanidad en cada guardia

image

Ambulancias apostadas en los accesos, profesionales distribuidos en distintos puntos del predio y un protocolo que se activa en segundos. El equipo médico trabajó preparado para cualquier emergencia, desde golpes de calor hasta pequeños accidentes.

Cuatro días intensos que dejan orgullo puertas adentro

Aunque cada uno desde su rol, todos coinciden en lo mismo: trabajar en la Fiesta del Sol es una experiencia única. No salen en las fotos, no aparecen en el escenario ni se llevan los aplausos, pero sin ellos nada sería posible.