De carnes a la llama a platos sin TACC: cuánto cuesta comer en la Fiesta del Sol

La Fiesta Nacional del Sol no solo ofrece música, espectáculos y paseos temáticos: también es un gran polo gastronómicos. Tiempo de San Juan recorrió el predio y relevó qué se puede comer y cuánto sale, desde los clásicos de siempre hasta propuestas novedosas y opciones sin TACC. Se consiguen platos desde $5.000 a $35.000 -un cuarto de chivo-.

Los precios son bastante accesibles, en cuanto a las opciones sin TACC rondan entre los $5.000 a los $15.000; dos empanadas a $5.000; un sanguchito o pizzas $12.000 y un chori al vino $7.000.

En los puestos principales, las carnes a la llama vuelven a ser las estrellas. El asado al asador, los costillares y las bondiolas se venden dependiendo del combo y el tamaño de la porción. El chivo, uno de los platos más buscados.

Para quienes prefieren algo más rápido, abundan las pizzas y empanadas, con variedades clásicas y otras más gourmet.

Una de las opciones más celebradas este año es el chorizo al vino, que se posicionó como favorito del público por su sabor.

Quienes necesitan alternativas libres de gluten también tienen propuestas disponibles.

Además, hay food trucks con tacos, lomos, papas y sándwiches de autor.

Con una oferta amplia, para todos los gustos y bolsillos, la gastronomía vuelve a ser uno de los grandes atractivos de la Fiesta del Sol. La variedad se nota en cada pasillo y los precios permiten combinar diferentes opciones a lo largo de la noche.