sábado 22 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
FNS 2025

De carnes a la llama a platos sin TACC: cuánto cuesta comer en la Fiesta del Sol

El predio ofrece un abanico de propuestas culinarias y los precios varían según el plato: te contamos qué conviene y qué se encuentra en cada sector.

Por Florencia García
comida

La Fiesta Nacional del Sol no solo ofrece música, espectáculos y paseos temáticos: también es un gran polo gastronómicos. Tiempo de San Juan recorrió el predio y relevó qué se puede comer y cuánto sale, desde los clásicos de siempre hasta propuestas novedosas y opciones sin TACC. Se consiguen platos desde $5.000 a $35.000 -un cuarto de chivo-.

Lee además
tras animar la fns, barassi dijo que se fue contentisimo de san juan y con la panza explotada
En las redes

Tras animar la FNS, Barassi dijo que se fue "contentísimo" de San Juan y con "la panza explotada"
san juan, mi tierra querida: la historia detras del lema que revelo orrego en el acto inaugural
Perlitas

'San Juan, mi Tierra Querida': la historia detrás del lema que reveló Orrego en el acto inaugural

Los precios son bastante accesibles, en cuanto a las opciones sin TACC rondan entre los $5.000 a los $15.000; dos empanadas a $5.000; un sanguchito o pizzas $12.000 y un chori al vino $7.000.

En los puestos principales, las carnes a la llama vuelven a ser las estrellas. El asado al asador, los costillares y las bondiolas se venden dependiendo del combo y el tamaño de la porción. El chivo, uno de los platos más buscados.

Para quienes prefieren algo más rápido, abundan las pizzas y empanadas, con variedades clásicas y otras más gourmet.

Una de las opciones más celebradas este año es el chorizo al vino, que se posicionó como favorito del público por su sabor.

Quienes necesitan alternativas libres de gluten también tienen propuestas disponibles.

Además, hay food trucks con tacos, lomos, papas y sándwiches de autor.

Con una oferta amplia, para todos los gustos y bolsillos, la gastronomía vuelve a ser uno de los grandes atractivos de la Fiesta del Sol. La variedad se nota en cada pasillo y los precios permiten combinar diferentes opciones a lo largo de la noche.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "El predio ofrece un abanico de propuestas culinarias y los precios varían según el plato: te contamos qué conviene y qué se encuentra en cada sector. La Fiesta Nacional del Sol no solo ofrece música, espectáculos y paseos temáticos: también es un gran polo gastronómicos. Tiempo de San Juan recorrió el predio y relevó qué se puede comer y cuánto sale, desde los clásicos de siempre hasta propuestas novedosas y opciones sin TACC. Seguí toda la cobertura en vivo a través de TiempoStreaming por YouTube y en nuestra web www.tiempdoesanjuan.com #fns #sanjuan #tiempodesanjuan #tiempostreaming #youtube #fiestanacionaldelsol"
View this post on Instagram

Temas
Seguí leyendo

La Banda de Música de la Policía se puso "modo futbolero" y se robó la atención en la Fiesta del Sol

Desde arriba, el drone de Tiempo te muestra la multitudinaria convocatoria en la noche del rock de la FNS 2025

Casi 60.000 personas disfrutaron del segundo día de la Fiesta Nacional del Sol

Del fan que cayó de traje y zapatos a la previa con birra y mucho rock: el color de la previa de Ciro y Los Persas

La rockera que nunca dejó de ser sanjuanina: la historia de Silvana Sánchez, la chica del pogo y voz del género

"El sol, el vino y la gente": lo mejor que tiene San Juan, según el creador del Cosquín Rock

El detrás de escena que nadie vio: conocé la previa del show "San Juan, mi tierra querida" en el Velódromo

Del anonimato en Alemania al furor en San Juan: "El Yarco", el fenómeno local que se llevó todos los flashes en la Fiesta del Sol

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Explota la venta ilegal de entradas que son gratuitas para la Fiesta Nacional del Sol, en las redes. 
De no creer

Explota la venta ilegal de entradas gratuitas para la Fiesta Nacional del Sol: a cuánto las ofrecen

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Cayó banda dedicada a vender aves autóctonas en Sarmiento: rescataron 36 animales entre jaulas y trampas
Allanamiento

Cayó banda dedicada a vender aves autóctonas en Sarmiento: rescataron 36 animales entre jaulas y trampas

El Parque Industrial de Albardón se agranda con la radicación de empresas del Cluster Berazategui.
Inversiones

El desembarco que mueve el tablero industrial en Albardón: quiénes llegan, de donde vienen y por qué

Quién era la joven que murió electrocutada en 9 de Julio
Tragedia en Las Chacritas

Quién era la joven que murió electrocutada en 9 de Julio

Un auto atravesó el guardarraíl de la Circunvalación y quedó atrapado en el medio de la avenida: cinco personas fueron hospitalizadas
Video

Un auto atravesó el guardarraíl de la Circunvalación y quedó atrapado en el medio de la avenida: cinco personas fueron hospitalizadas

Explota la venta ilegal de entradas que son gratuitas para la Fiesta Nacional del Sol, en las redes. 
De no creer

Explota la venta ilegal de entradas gratuitas para la Fiesta Nacional del Sol: a cuánto las ofrecen

Te Puede Interesar

Casi 60.000 personas disfrutaron del segundo día de la Fiesta Nacional del Sol
En la primera jornada de feria

Casi 60.000 personas disfrutaron del segundo día de la Fiesta Nacional del Sol

Por Redacción Tiempo de San Juan
¿Vuelve el calor? Así estará el tiempo este sábado en San Juan
Pronóstico

¿Vuelve el calor? Así estará el tiempo este sábado en San Juan

Del fan que cayó de traje y zapatos a la previa con birra y mucho rock: el color de la previa de Ciro y Los Persas
En el Bicentenario

Del fan que cayó de traje y zapatos a la previa con birra y mucho rock: el color de la previa de Ciro y Los Persas

Éste era el hombre que murió cuando andaba en bicicleta en Albardón
En las redes

Éste era el hombre que murió cuando andaba en bicicleta en Albardón

El inflable gigante, la atracción que conquistó a todas las familias en la Fiesta del Sol
Para grandes y chicos

El inflable gigante, la atracción que conquistó a todas las familias en la Fiesta del Sol