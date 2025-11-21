Después de su paso por la Fiesta Nacional del Sol , Darío Barassi volvió a Buenos Aires y compartió en redes sociales el balance de su visita a San Juan . En una serie de historias publicadas este viernes, el actor y conductor se mostró emocionado y agradecido por el recibimiento en su provincia natal.

“Bueno, bueno, bueno, lo que queda de este gordo está arrancando, yéndose para su casa. Necesito estar con mi mujer, con mis hijas, por Dios… Pero me voy con el corazón contentísimo, con la panza explotada. San Juan, te amo por siempre, para siempre, desde siempre”, expresó ante sus seguidores. Además, mostró parte de la cena que disfrutó: carne vacuna acompañada de vino sanjuanino.

Tras animar la FNS, Barassi dijo que se fue "contentísimo" de San Juan y con "la panza explotada"

La visita de Barassi comenzó el jueves y estuvo marcada por reencuentros, recuerdos familiares y múltiples declaraciones de afecto hacia su tierra. El sanjuanino viajó para grabar un comercial de temporada, pero también aprovechó para ver amigos, pasar tiempo con su familia y recorrer lugares que forman parte de su historia.

Durante una charla con la prensa local, resaltó el vínculo profundo que mantiene con la provincia: “Para mí es fundamental… San Juan es mi vida, mi casa, mi familia, mis hijas”. Contó que disfruta traer a sus niñas para que vivan experiencias simples y tradicionales: “Que se llenen de tierra, que tiren los barquitos en la seca… llevamos competencia de barquitos”.

En otro tramo de su estadía, Barassi asistió a un espectáculo artístico provincial y elogió el talento local. Destacó al joven Ernestito Villavicencio —“talentosísimo”— y se sorprendió con el trabajo de una actriz mayor que no conocía: “Me pareció descomunal el trabajo que hizo”. También valoró la puesta en escena: “La propuesta era ecléctica y novedosa”.

Aunque su paso por San Juan fue breve, confesó que intenta regresar cada vez que puede. “Este año ya estuve cuatro meses acá y ahora las fiestas van a ser acá”, dijo. Y entre risas admitió que, si prolongaba la visita, “se iba a divorciar”.

Incluso mencionó uno de sus clásicos rituales gastronómicos: la semita. “Qué cosa rica la semita”, comentó, recordando que hasta su representante la probó por primera vez durante esta estadía. En Buenos Aires intentan replicarla, pero —según él— nunca logra el mismo sabor.

Entre trabajo, afectos y nostalgia, Barassi volvió a dejar en claro que San Juan es su hogar emocional. Y, como cada regreso, esta visita también lo dejó “con el corazón contentísimo”.