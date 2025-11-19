miércoles 19 de noviembre 2025

Barassi volvió al Central Universitario y se reencontró con sus compañeros: "Amo y agradezco siempre"

El conductor sanjuanino regresó a su histórico colegio, recorrió los rincones que marcaron su adolescencia y se reunió con sus compañeros de promoción. En la nota, las fotos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Nostalgia pura. Darío Barassi volvió a caminar los pasillos del Central Universitario y la visita lo cargó de emoción. El conductor sanjuanino regresó “un ratito” a su colegio secundario y lo dejó reflejado en sus redes sociales, donde compartió fotos y una serie de postales llenas de nostalgia. “Hoy volví un ratito a mi colegio secundario, al que amo y agradezco siempre”, escribió.

En su publicación evocó escenas clásicas de la adolescencia: “Recreos, fotocopias, los pibes, la bandera, las semitas, el baño, el que se fumaba un pucho, el que se rateaba, los más gedes, los más chicos, exámenes, amores… todo pasaba en ese patio”. Ese repaso, entre humor y emoción, resumió el sentimiento que aún lo une a la institución. “Este colegio me formó como estudiante, pero sobre todo como persona”, expresó, destacando su exigencia académica y el profundo foco en lo humano: “Amistad, compañerismo, capacidad de razonamiento, aprendizaje como mecanismo, no como resultado”.

Barassi también recordó el rol de los docentes, a quienes definió como guías cercanos que promovían el arte, el deporte y una filosofía grupal sólida. “Cada uno de los que egresamos de este colegio somos un poco quienes somos gracias al colegio”, aseguró.

El regreso tuvo otro capítulo emotivo: su reencuentro con los compañeros de promoción. Con ellos compartió una foto y un mensaje que sintetiza el valor de esa amistad que perdura en el tiempo. “Amigos para toda la vida, plagados de encuentros, anécdotas y el deseo claro de que siga siendo así para siempre. Se los quiere. Vamos por más”, escribió.

Ya en San Juan para participar de la Fiesta Nacional del Sol 2025, el actor habló en exclusiva con Tiempo de San Juan y no ocultó su entusiasmo. “Estoy chocho, amo venir a San Juan, amo venir”, dijo apenas bajó del avión, resaltando una vez más el vínculo afectivo con su tierra.

Barassi será una de las figuras centrales de la fiesta y adelantó cómo será su presencia en la primera noche. “Voy a estar primero en el escenario con los municipios y la gastronomía de los municipios y después vamos a hacer ahí un paso de comedia y presentar una banda fuerte en el escenario principal. Me gusta estar, me gusta sumar, me gusta que se me vincule con mi provincia”, contó.

El conductor llegó este lunes y lo compartió con sus seguidores mediante historias donde afirmó que trabajaría “en un lugar que ama”, reafirmando ese lazo identitario que mantiene con la provincia. “Está divina San Juan, así que todo es disfrute, ganas, entusiasmo y agradecimiento”, expresó.

