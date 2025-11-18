martes 18 de noviembre 2025

Cuenta regresiva

Barassi, en exclusiva para Tiempo de San Juan: cómo será su presencia en la FNS y "amo que se me vincule a mi provincia"

Recién arribado a su tierra natal, el actor y conductor brindó detalles del rol que tendrá en la Fiesta Nacional del Sol 2025. Dijo estar "chocho" por volver y participar de la celebración más importante para los sanjuaninos.

Por Carla Acosta
Darío Barassi ya está en San Juan y el entusiasmo se le nota en cada palabra. Recién llegado a su provincia natal para ser una de las figuras de la Fiesta Nacional del Sol 2025, el actor y conductor habló en exclusiva con Tiempo de San Juan y adelantó cómo será su participación en la popular celebración que dará inicio este próximo jueves en Pocito.

“Estoy chocho, amo venir a San Juan, amo venir”, dijo de entrada, dejando en claro el fuerte vínculo que mantiene con su tierra. En su regreso, el sanjuanino tendrá una presencia importante durante la FNS, sobre todo en la primera noche, y ya palpita lo que vivirá arriba del escenario.

Sobre su participación, detalló: “Voy a estar primero en el escenario con los municipios y la gastronomía de los municipios y después vamos a hacer ahí un paso de comedia y presentar una banda fuerte en el escenario principal. Me gusta, me gusta estar, me gusta sumar, me gusta que se me vincule con mi provincia”.

Suelto y siempre de buen humor, el conductor remarcó que disfruta cada instante de sus viajes fugaces por San Juan y que siente un orgullo especial cada vez que le toca formar parte de una celebración local. “Está divina San Juan, así que todo es disfrute, ganas, entusiasmo y agradecimiento”, expresó.

Barassi llegó este lunes a la provincia y lo hizo saber también a través de sus redes sociales, donde compartió una seguidilla de historias que rápidamente llamaron la atención de sus seguidores. Desde allí contó que trabajaría en “un lugar que ama”, reafirmando su fuerte sentido de pertenencia.

La Fiesta Nacional del Sol 2025 se desarrollará los días 20, 21 y 22 de noviembre, con actividades en el Estadio del Bicentenario y en el Velódromo Vicente Chancay. En esa puesta en escena que combina música, gastronomía, identidades y cultura, Barassi será uno de los protagonistas más esperados por el público sanjuanino.

