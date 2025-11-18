En Capital, Orrego entregó anteojos a más de 2.800 personas

El primer mandatario provincial, Marcelo Orrego , entregó 3780 anteojos para 2861 personas del departamento Santa Lucía y recorrió un nuevo operativo integral San Juan Cerca 2025, que se desarrolló en la Escuela Teniente Primero Francisco Ibáñez, en el departamento Capital.

Acompañaron el ministro de Familia y Desarrollo Humano, Carlos Platero; intendente de Santa Lucía, Juan José Orrego; intendenta de Capital, Susana Laciar; diputadas Nacionales, Nancy Picón y María de los Ángeles Moreno; diputado Provincial, Daniel Ripoll; subsecretaria de Promoción Social del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, Gabriela Rodrigo; concejales del departamento; directora de Asistencia Directa, Eva Costa y vecinos del lugar.

El acto de entrega de anteojos se realizó en el Club Estudiantil, donde 2861 personas recibieron por parte del Gobierno de San Juan 3750 pares de anteojos. La actividad en este caso se centró en Santa Lucía, con el despliegue de 4 abordajes por parte de la dirección de Asistencia Directa. Estos se llevaron a cabo en: Unión Vecinal Barrio Bermejito; Unión Vecinal Barrio San Judas; Unión Vecinal Balcarce y Unión Vecinal San Lorenzo.

En la apertura del acto, el gobernador destacó el trabajo de todo el equipo de Gobierno y se refirió a “lo importante que es tener la vista en condiciones. Es una manera humilde de llegar a la familia sanjuanina, ya que hay muchos niños que hoy reciben sus anteojos”.

Continuando, el gobernador puso énfasis en el programa San Juan Cerca, que “llega al Gran San Juan y a los lugares más recónditos de la provincia con todos los servicios. Allí donde nadie asistió, estamos nosotros”.

Para cerrar y en vísperas de la Navidad y el fin de año, Orrego deseó a los presentes “felices fiestas y que San Juan nos encuentre siempre unidos. En esta etapa de crisis económica, hacemos mucho más con menos recursos, gracias a la tenacidad y el esfuerzo de cada uno de ustedes”, concluyó el funcionario.

Seguidamente, el ministro Platero agradeció la oportunidad que se le brindó para “llevar adelante este programa desde el Gobierno de la Provincia con respecto a la salud visual y auditiva, en el caso de la entrega de audífonos. Hay una fuerte inversión de la Provincia”.

Por su parte, el intendente Orrego se refirió al pedido del gobernador de “estar siempre del lado de la gente, con empatía y respeto para brindar respuesta a sus necesidades”.

Luego, la directora Acosta puso en relieve el impulso y el trabajo del equipo que “se desempeña para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos”.

San Juan Cerca, una solución para la gente

Con respecto al operativo San Juan Cerca 2025, organizado por la Dirección de Políticas para la Equidad, los vecinos, en este caso de Capital, llegaron hasta la Escuela Teniente Primero Francisco Ibáñez para aprovechar los servicios que ofrecen los ministerios del Poder Ejecutivo y otras dependencias del Estado en cuanto a la gestión de trámites administrativos, evitando a la población el recorrido por las distintas oficinas.

En esta oportunidad, se trata del penúltimo San Juan Cerca programado del año.

Finalmente, cabe destacar que estos operativos integrales son parte de uno de los pilares del sistema de beneficios para la comunidad de la provincia y ampliamente esperados por los habitantes de cada uno de los departamentos sanjuaninos.