Hace un año intentó matar a un vecino de un balazo en Capital y ahora confirmaron que seguirá preso por los próximos tres meses

A fines de octubre de 2024, Ezequiel Guzmán oriundo del Asentamiento Santa Barbara de Capital fue víctima de una brutal agresión. Por una vieja disputa de territorio, un sujeto le disparó con una pistola 9mm y el proyectil le afectó varios órganos vitales. Estuvo en delicado estado de salud por mucho tiempo, pero sobrevivió.

El atacante de esta brutal agresión cayó 15 días después tras un operativo de los brigadistas de Delitos Especiales. Se trataba de Paulo Neira, un viejo conocido de la Justicia sanjuanina. Desde ese momento quedó preso, ha pasado casi un año del hecho y todavía no puede recuperar la libertad.

Este viernes, el fiscal Nicolás Schiattino solicitó la prórroga de la prisión preventiva para Neira ya que está pronto a presentarse la acusación. La jueza dio a lugar a esta solicitud y finalmente, la estadía de Neira en el penal se extenderá por el plazo de tres meses.

Fuentes judiciales manifestaron a este diario que durante este plazo se llevó a cabo un cotejo de ADN, prueba que complicó y mucho a uno de los acusados de este episodio. Durante el hecho, la policía secuestró una moto que habría utilizado Neira para llegar al lugar y que luego abandonó. Mientras él dice que no ha sido parte de esta pelea, el perfil genético hallado en el rodado le pertenece a él, ese fue el resultado de la pericia.

Cabe destacar que, durante la IPP, hubo un principio de acuerdo de juicio abreviado. Pero cuando Neira se sentó frente a la jueza este dijo que no estaba al tanto del acuerdo que había hecho su abogado defensor, dijo que era mucha pena y no lo aceptó. Audiencia que terminó suspendiéndose.

En esta misma causa también está siendo investigada la pareja de Neira, Flavia Vargas ahora imputada por el delito de abuso de arma. Desde la Justicia expresaron que todavía se está investigando si ella tuvo un papel en este hecho.

Un problema de vieja data donde hay dinero y propiedades de por medio terminó con este hecho de sangre en el interior del Asentamiento Santa Barbara en Capital. Acto de violencia ocurrido el 30 de octubre de 2024. La víctima fue Guzmán, de 30 años, y recibió un disparo en el torso.