El gobernador Orrego estará presente en la asunción de Guillermo Baigorrí como Fiscal General de la Corte de Justicia

La Corte de Justicia de San Juan oficializará este miércoles 19 de noviembre la asunción de su nuevo Fiscal General, Guillermo Baigorrí . La ceremonia, que marca un punto clave en la dirección del Ministerio Público Fiscal, está programada para iniciar puntualmente a las 11 y contará con la presencia confirmada del gobernador Marcelo Orrego .

Con esta asistencia, el primer mandatario sanjuanino sentará precedente después de que en la asunción de los actuales cinco cortistas no estuvo presente el gobernador de turno.

Baigorrí prestará juramento en la Sede Académica del Poder Judicial, ubicada en las instalaciones del Club Sirio Libanés. Será el encargado de dirigir la política criminal y coordinar las fiscalías en todo el territorio provincial, asegurando la correcta aplicación de la ley y la defensa de los intereses de la sociedad. También integra el Tribunal Electoral.

El Poder Judicial ha dispuesto una logística especial para la prensa y el público:

Sector para periodistas: se ha coordinado un área específica dentro de la Sede Académica, destinada a la cobertura de los medios y reporteros gráficos.

Transmisión en Vivo: para el público general y aquellos que no puedan asistir, la ceremonia se transmitirá en directo a través del canal oficial de YouTube. El enlace de la difusión será anunciado durante la mañana del miércoles.

La elección de Baigorrí

La Cámara de Diputados de San Juan designó el pasado jueves Baigorrí como el nuevo Fiscal General de la Corte de Justicia de San Juan con una mayoría impensada hasta el momento. El profesional cosechó un total de 25 votos, sobre 11 en contra (en el contador salen 10 negativos, pero en la versión taquigráfica se dejó constancia de la negativa de la diputada justicialista, Marisa López). El oficialismo logró esta diferencia gracias a que varios diputados justicialistas votaron la moción propuesta por la diputada del Interbloque Cambia San Juan, Marcela Quiroga.