A contramano de una funcionaria mendocina, Orrego y gran parte de gobernadores de la Mesa del Cobre reclamaron por una nueva Ley de Proveedores

En Mendoza, y ante los principales inversores mineros del continente, el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, tomó la posta y planteó un mensaje que terminó reordenando el debate. A diferencia de lo que había sostenido semanas atrás una alta funcionaria del gobierno de Alfredo Cornejo , gran parte de la Mesa del Cobre coincidió en que la Argentina necesita una Ley de Proveedores mineros y una nueva Ley de Glaciares para poder competir en el mundo. Los mandatarios presentes -salvo el máximo referente del Poder Ejecutivo de la provincia vecina, quien no habló al respecto- respaldaron el planteo sanjuanino y dejaron sin margen a la postura mendocina que había cuestionado la validez de las normativas de compre local.

Jugada política Ley de Glaciares, para febrero y al Congreso: Milei apuesta a San Juan y los gobernadores mineros

Minería Orrego expuso en el panel de gobernadores de la cumbre de minerales críticos que reunió a referentes de toda Latinoamérica

El escenario fue el Finance Day & TXS Roadshow, un evento internacional organizado por la Bolsa de Comercio de Mendoza y la de Toronto, que este viernes 14 de noviembre reunió a cuatro de los cinco gobernadores de la Mesa del Cobre: Alfredo Cornejo (Mendoza), Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca) y Carlos Sadir (Jujuy). El único ausente fue el salteño Gustavo Sáenz.

La frase que encendió la polémica en Mendoza

A fines de octubre, la ministra de Energía y Ambiente mendocina, Jimena Latorre, había cuestionado abiertamente las leyes de compre local durante un panel minero. Sus declaraciones generaron ruido entre las provincias productoras: “Las leyes de compre local son fronteras artificiales. Incluso podrían declararse inconstitucionales. No se puede limitar la competencia”, fue una de las frases que resonó en el ambiente empresarial y político.

Latorre sostuvo además que el camino no es regular más, sino “fortalecer la competitividad de las pymes locales”, advirtió que la intervención estatal perjudica al sector y aseguró que la minería debe ser una política de Estado sin restricciones.

Orrego pidió una Ley de Proveedores y un cambio urgente en la Ley de Glaciares

En su intervención de este viernes, Marcelo Orrego fue directo, con un mensaje que marcó la agenda del encuentro. Allí habló de la necesidad de actualizar el marco normativo nacional y provincial para que la Argentina pueda competir por inversiones globales en cobre, litio y minerales críticos.

image Los gobernadores, presentes en Mendoza. Foto: Diario Uno.

“Argentina necesita competir en la industria minera. Tenemos estabilidad fiscal, seguridad política y un RIGI aprobado, pero falta modernizar las leyes”, planteó el sanjuanino ante empresarios de Canadá, Estados Unidos y Europa.

Orrego insistió en dos puntos cruciales:

1. Reglamentar o actualizar la Ley de Glaciares

“Si lo resolvemos, será un antes y un después”, dijo. Propuso que la normativa pueda aclararse mediante reglamentación o mediante una nueva ley consensuada por las provincias, que serían la autoridad de aplicación.

2. Sancionar una Ley de Proveedores moderna

Señaló que la industria necesita reglas claras que impulsen el contenido local y acompañen el crecimiento de proveedores y pymes regionales. Y aclaró que los otros gobernadores de la Mesa del Cobre apoyaron esta postura, un dato político clave que dejó aislado el discurso mendocino previo.

El respaldo de Jalil y Sadir: empleo, energía e infraestructura

El catamarqueño Raúl Jalil reforzó el planteo de Orrego pidiendo un marco legal más claro para el desarrollo del cobre y del litio. “Necesitamos consenso social, infraestructura y una actualización normativa. También que el nuevo Congreso avance con leyes específicas para el RIGI y la Ley de Glaciares”, señaló.

Jalil remarcó que muchas pymes mineras no pueden acceder al RIGI porque sus proyectos son pequeños: “Si entraran, tendríamos una diversificación más fuerte”. El jujeño Carlos Sadir sumó otro punto sensible: “Hay que seguir peleando por las retenciones al litio y la plata. Eso desalienta inversiones”, afirmó. Además, destacó que Jujuy exige por ley el 70% de mano de obra local y remarcó la necesidad de ampliar proveedores y mejorar rutas, accesos y líneas de energía.

Cornejo defendió el clima de negocios, pero evitó la polémica

El anfitrión, Alfredo Cornejo, centró su discurso en el “nuevo sendero de estabilidad económica” y pidió inversiones extranjeras para transformar a Mendoza en un hub financiero minero.

Aunque no respondió directamente a los cuestionamientos sobre la postura de su ministra, valoró la seguridad jurídica provincial y los avances mineros recientes. Sin embargo, fueron Orrego y Jalil quienes terminaron imponiendo los temas de debate: la modernización normativa y la necesidad de una Ley de Proveedores.