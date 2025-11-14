viernes 14 de noviembre 2025

Minería

Orrego expuso en el panel de gobernadores de la cumbre de minerales críticos que reunió a referentes de toda Latinoamérica

El evento se realizó en Mendoza en el marco del 4th LATAM & Argentina Critical Minerals Summit, donde participaron los gobernadores que forman parte de la Mesa del Cobre.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El gobernador Marcelo Orrego participó y fue expositor en el 4th LATAM & Argentina Critical Minerals Summit, un encuentro que tiene como eje el debate regional sobre los minerales críticos y el desarrollo de la minería del futuro. El evento, que comenzó en Buenos Aires y continuó en la capital mendocina, convocó a gobernadores, autoridades nacionales, inversores y especialistas de América Latina.

Foto gentileza: Diario Uno.
Declaraciones

Orrego integró el panel de mandatarios de la denominada “Mesa del cobre”, junto a Alfredo Cornejo (Mendoza), Gustavo Sáenz (Salta), Carlos Sadir (Jujuy) y Raúl Jalil (Catamarca). El panel fue moderado por Saul Feilbogen, socio de VMF, y se enfocó en analizar el escenario actual y las oportunidades que presenta la minería en la región.

Durante la jornada, los gobernadores abordaron el rol estratégico del cobre y el litio en el contexto de la transición energética global, el avance de los proyectos en cada provincia y la importancia de generar reglas claras para atraer inversiones internacionales. La participación de Orrego puso en valor el potencial minero de San Juan y su compromiso con un desarrollo responsable, sostenible y capaz de contribuir al crecimiento económico del país en un contexto global de alta demanda de minerales críticos.

Durante su exposición, Orrego dijo: “San Juan impulsa una estrategia minera basada en seguridad jurídica, transparencia y modernización. Trabajamos para fortalecer la gestión de expectativas sociales, la infraestructura, la formación de talento y el desarrollo de proveedores para garantizar un crecimiento minero sostenible y con beneficios locales”.

image

Agregó que, “San Juan es un destino minero confiable, con grandes empresas ya instaladas, tres minas en producción que representan más del 80% de nuestras exportaciones y la mayor inversión en exploración del país. Contamos con cuatro proyectos de cobre avanzados que podrían movilizar cerca de 30 mil millones de dólares en los próximos años. Ofrecemos estabilidad institucional, reglas claras y un firme compromiso ambiental y social. La minería es nuestro presente y, sobre todo, nuestro futuro: si el futuro es verde, será con más cobre, y gran parte de ese cobre será sanjuanino”.

El summit también incluyó rondas de financiamiento y espacios de diálogo con ejecutivos del sector, donde se discutieron temas como “Estado de los proyectos de litio y cobre en Argentina”, “Infraestructura, logística y ESG” y “Cómo captar capital internacional para la minería argentina”.

Vacante
Baigorrí, fiscal General: tras la asunción, se abre la carrera por otro sillón clave en la Justicia sanjuanina

Le salió caro
Estafó a otro sanjuanino que le pagó $90.000 por unas zapatillas de Chile y devolverá $350.000 para zafar

Noveno sospechoso
Crimen de Emir Barboza: el nuevo detenido dijo que disparó y que ayudó a los atacantes "porque los Barboza se hicieron los piola"

 ¡Arranca el verano en San Juan!
Punta Negra estrena este viernes playa gratis, con opción nocturna y vistas a la montaña: mirá cómo es

Caso resonante
"Dios nos ayude": los últimos posteos en redes de la mujer que provocó un caos en un conocido sanatorio de San Juan

Videos
Noche de furia en Rivadavia: vecinos atacaron la casa de un presunto abusador de una niña de 13 años y le incendiaron el auto

Nuevo capítulo 
Calingasta vs. la mina Hualilán: la DIA pedía dos rutas y la empresa incumplió; qué evalúa el Gobierno

Por Elizabeth Pérez
Impactante caso
El terrible calvario que vivían los niños adoptados por el gendarme golpeador: lo dejaron preso

Análisis
Los mensajes políticos que dejó la rosca previa y la votación para designar al nuevo Fiscal General

