martes 18 de noviembre 2025

Importante operativo

Identificaron al joven sanjuanino desaparecido en el mar de Chile y dijeron cuánto puede durar la búsqueda

Se trata del chico de 17 años que entró al mar en La Serena junto a otras 4 personas este lunes y desapareció.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La búsqueda del joven sanjuanino de 17 años que desapareció ayer lunes en el mar de Chile, continúa durante la mañana de este martes.

La búsqueda del joven sanjuanino de 17 años que desapareció ayer lunes en el mar de Chile, continúa durante la mañana de este martes.

Mientras continúa desarrollándose el amplio operativo de búsqueda para dar con el joven sanjuanino de 17 años que se metió al mar en la zona de La Serena, en Chile, y desapareció entre la marea, fue difundida su identidad. al mismo tiempo, las autoridades aseguraron que las tareas desarrolladas a cargo de la Armada Chilena, pueden llegar a demorar unos 10 días.

Según indicaron fuentes calificadas del vecino país a Tiempo de San Juan, el joven que ingresó junto a otras cuatro personas al mar y no pudo ser rescatado, se llama Alejandro Cabrera Iturriaga, quien es de origen sanjuanino, pero estaba radicado con su familia en Chile desde hace algunos años.

El equipo continúa trabajando en la playa Cuatro Esquinas, en la ciudad de La Serena, donde lamentablemente ayer lunes, antes de las 13, los cinco jóvenes de entre 12 y 22 años ingresaron al mar y comenzaron a ser arrastrados por la marea. Un hombre que pasaba por el lugar logró rescatar a cuatro de ellos, pero el quinto desapareció en medio del oleaje.

image

Desde ese momento comenzó el operativo de búsqueda, que todavía se mantiene con un despliegue importante que desarrollan distintas instituciones. Al mando de la Armada de Chile trabaja personal municipal, Bomberos y también pescadores artesanales, tanto de La Serena como de Coquimbo, que se han desplegado en este lugar.

Al respecto, el capitán del Puerto, Daniel Sarp Sosa, contó a radio Sarmiento que el grupo especializado de rescate está trabajando con el uso de drones, mientras los pescadores artesanales están efectuando labores con redes. "Estamos trabajando desde Playa Blanca, que es aproximadamente dos kilómetros más al norte, hasta la caleta de Peñuelas, que queda específicamente tres kilómetros. Y hacia el oeste con nuestros medios navales aproximadamente una milla", manifestó.

En cuanto a la posibilidad de encontrar con vida al joven, el Capitán indicó que, "la esperanza siempre es razonable, siempre va a estar, pero la experiencia de la gente que lleva más años acá indica que la expectativa no es buena. La búsqueda se mantendrá hasta que las autoridades lo indiquen, teniendo en cuenta la posibilidad de encontrarlo con vida, lo que podría llevar entre una semana y 10 días".

La situación de la familia del joven sanjuanino

En cuanto a la familia del joven sanjuanino que sigue siendo buscado, el periodista chileno Héctor Frávega, que dialogó con la misma radio indicó que, “ayer estuvo la familia aquí desde las catorce horas. La madre de los jóvenes estaba muy afectada, por lo que ha recibido contención desde el primer momento por parte de personal especializado del municipio de La Serena. Luego, aproximadamente, a las diecisiete horas, se la llevaron del lugar porque obviamente estaba muy mal”.

En ese contexto, quien ha permanecido en la zona ha sido uno de los hermanos del joven, que es justamente uno de los sanjuaninos que pudo ser rescatado en el momento en que se los estaba llevando la marea.

