martes 18 de noviembre 2025

Imprudencia

Atropelló con su camioneta a una pareja en Rawson, se dio a la fuga y después se entregó: quién es

El siniestro ocurrió por Ruta 155 (calle 5), cerca de la esquina con Callejón Cervantes. El conductor de la camioneta se puso a disposición de la policía y dijo dónde estaba escondido su vehículo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El pasado sábado en la madrugada, alrededor de las 7:00 horas, una pareja a bordo de una moto fue atropellada por una camioneta en Rawson. La misma terminó lesionada y tirada en el asfalto tras el siniestro. Lo lamentable ocurrió instantes después porque el conductor del vehículo que atropelló no se paró a ayudar y se dio a la fuga.

Se habló de que se trataba de una camioneta con un color oscuro y finalmente, este conductor se entregó ese mismo sábado, alrededor de las 10:30 horas, en la comisaría. Lo identificaron como Víctor Mas y también secuestraron la camioneta donde estaba escondida: expresaron fuentes del caso.

El caso recayó en manos del fiscal Francisco Micheltorena y el ayudante fiscal Emiliano Pugliese de UFI Delitos Especiales N°4 y expresaron que el siniestro fue por calle 5 y en la entrada al Callejón Cervantes.

Rodrigo Cano (21) conductor de la moto Motomel 150cc y su acompañante, Rocío Bonilla (21), circulaban por calle 5 de Oeste a Este y cuando intentaron entrar al Callejón, este puso guiñe para doblar a la izquierda para girar hacia el Sur y ahí fueron atropellados de atrás por esta camioneta Amarok.

Según manifestaron, los dos motociclistas fueron atendidos por el 107 y enviados al Hospital Rawson. Ambos presentan varias heridas graves, entre ellas fracturas en sus piernas y politraumatismos, pero su salud no correría riesgo.

Temas
