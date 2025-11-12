miércoles 12 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Impactante

Problemas para un reconocido empresario que chocó en Santa Lucía: afirmaron que estaba ebrio y le radiaron la camioneta

El empresario sanjuanino “Huguito” De Bernardo protagonizó un choque en Santa Lucía el domingo por la tarde. Según confirmaron, se encontraba borracho al momento del siniestro. También indicaron que intentó “sacar chapa” de sus vínculos personales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
choque-santa-lucia-camioneta-huguito-bernardo-empresario-sanjuanino

El domingo por la tarde se produjo un fuerte choque en la intersección de calles Roque Sáenz Peña y Colón, en Santa Lucía. El siniestro involucró a una camioneta Toyota Hilux negra y a un Fiat Uno verde, y generó un importante movimiento policial en la zona. Según confirmaron fuentes policiales, el conductor de la camioneta era el empresario sanjuanino conocido como “Huguito” De Bernardo. Aunque no hubo personas heridas, con el paso de las horas se conocieron detalles que complicaron la situación del empresario.

Lee además
fortisima colision en santa lucia, con un reconocido empresario involucrado
Video

Fortísima colisión en Santa Lucía, con un reconocido empresario involucrado
el video de la tensa detencion de un profugo del penal de chimbas en la villa santa anita
Rivadavia

El video de la tensa detención de un prófugo del Penal de Chimbas en la Villa Santa Anita

De acuerdo a lo que informaron fuentes oficiales a Tiempo de San Juan, De Bernardo se encontraba en estado de ebriedad al momento de la colisión. Además, indicaron que durante la intervención policial el empresario habría intentado “sacar chapa” de sus vínculos personales, lo que fue consignado en las actuaciones. Por ese motivo, la camioneta fue radiada y permanece bajo custodia.

De Bernardo no fue aprehendido, ya que no hubo lesionados. De Bernardo no fue aprehendido, ya que no hubo lesionados.

Testigos señalaron que la camioneta circulaba a alta velocidad por calle Roque Sáenz Peña y embistió al Fiat Uno, que se encontraba detenido sobre la calzada. El vehículo de menor tamaño estaba ocupado por una pareja que momentos antes había descendido junto a su bebé, lo que evitó consecuencias mayores.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1987661443928576160&partner=&hide_thread=false

Ambos rodados sufrieron daños materiales, principalmente el automóvil, que terminó con el vidrio trasero y una puerta destrozados.

En el lugar intervino personal de la Comisaría 5° y del D-7 de la Policía de San Juan, que realizó las pericias y ordenó el tránsito. Los agentes permanecieron en la zona durante varios minutos hasta asegurar las condiciones de circulación.

Temas
Seguí leyendo

Sedujo a una sanjuanina por Tinder, le sacó más de $4.000.000 y ahora le devolverá el dinero

Habla por primera vez el expolicía chimbero que mató a un motochorro cerca de la cancha de River y terminó con tobillera: "Me siento humillado"

Nicolás Occhiato rompió el silencio y contó el verdadero motivo por el que bajaron a la China Suárez del streaming

Condenan al "pistolero de Chimbas" por amenazar a vecinos y violar la prisión domiciliaria

Milagro en la Ruta 40: un auto fue arrastrado por un camión, pero nadie resultó herido

Dos niños de 9 y 10 años, víctimas de un grave caso de grooming: en la mira, un cordobés que se hacía pasar por una nena llamada "Camila"

El Colegio de Psicólogos de San Juan denunciará al español Fernández y a otras dos personas por ejercicio ilegal de la profesión

Cae Gabriel Paredes, conocido como "el terror" de Caucete: su tatuaje, determinante para identificarlo

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
sedujo a una sanjuanina por tinder, le saco mas de $4.000.000 y ahora le devolvera el dinero
Insólito

Sedujo a una sanjuanina por Tinder, le sacó más de $4.000.000 y ahora le devolverá el dinero

Por Pablo Mendoza

Las Más Leídas

El joven pocitano que fue condenado a 4 años de cárcel.
Condena en Tribunales

Tiene 18 años y pasará los 4 próximos años en el penal de Chimbas por compartir pornografía infantil

Sedujo a una sanjuanina por Tinder, le sacó más de $4.000.000 y ahora le devolverá el dinero
Insólito

Sedujo a una sanjuanina por Tinder, le sacó más de $4.000.000 y ahora le devolverá el dinero

La principal hipótesis que manejan sobre un choque en Rawson, que terminó con una joven malherida y la fuga de su acompañante
Repercusiones

La principal hipótesis que manejan sobre un choque en Rawson, que terminó con una joven malherida y la fuga de su acompañante

Murió Oscar Garay tras un terrible accidente de tránsito: su auto se incendió y quedó destruido
Fatalidad

Murió Oscar Garay tras un terrible accidente de tránsito: su auto se incendió y quedó destruido

Cae Gabriel Paredes, conocido como el terror de Caucete: su tatuaje, determinante para identificarlo
Capital

Cae Gabriel Paredes, conocido como "el terror" de Caucete: su tatuaje, determinante para identificarlo

Te Puede Interesar

Problemas para un reconocido empresario que chocó en Santa Lucía: afirmaron que estaba ebrio y le radiaron la camioneta
Impactante

Problemas para un reconocido empresario que chocó en Santa Lucía: afirmaron que estaba ebrio y le radiaron la camioneta

Por Redacción Tiempo de San Juan
Al igual que en Nación, en San Juan la inflación de octubre fue del 2,3%
Estadística provincial

Al igual que en Nación, en San Juan la inflación de octubre fue del 2,3%

Los prestadores de la Obra Social Provincia, en la mira. video
Investigación

Médicos que "estafan" dentro de la OSP: echaron a 12 prestadores en San Juan

Habla por primera vez el expolicía chimbero que mató a un motochorro cerca de la cancha de River y terminó con tobillera: Me siento humillado
Testimonio exclusivo

Habla por primera vez el expolicía chimbero que mató a un motochorro cerca de la cancha de River y terminó con tobillera: "Me siento humillado"

Sedujo a una sanjuanina por Tinder, le sacó más de $4.000.000 y ahora le devolverá el dinero
Insólito

Sedujo a una sanjuanina por Tinder, le sacó más de $4.000.000 y ahora le devolverá el dinero