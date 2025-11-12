Problemas para un reconocido empresario que chocó en Santa Lucía: afirmaron que estaba ebrio y le radiaron la camioneta

El domingo por la tarde se produjo un fuerte choque en la intersección de calles Roque Sáenz Peña y Colón, en Santa Lucía . El siniestro involucró a una camioneta Toyota Hilux negra y a un Fiat Uno verde, y generó un importante movimiento policial en la zona. Según confirmaron fuentes policiales, el conductor de la camioneta era el empresario sanjuanino conocido como “Huguito” De Bernardo. Aunque no hubo personas heridas, con el paso de las horas se conocieron detalles que complicaron la situación del empresario.

De acuerdo a lo que informaron fuentes oficiales a Tiempo de San Juan, De Bernardo se encontraba en estado de ebriedad al momento de la colisión. Además, indicaron que durante la intervención policial el empresario habría intentado “sacar chapa” de sus vínculos personales, lo que fue consignado en las actuaciones. Por ese motivo, la camioneta fue radiada y permanece bajo custodia.

De Bernardo no fue aprehendido, ya que no hubo lesionados.

Testigos señalaron que la camioneta circulaba a alta velocidad por calle Roque Sáenz Peña y embistió al Fiat Uno, que se encontraba detenido sobre la calzada. El vehículo de menor tamaño estaba ocupado por una pareja que momentos antes había descendido junto a su bebé, lo que evitó consecuencias mayores.

Fortísima colisión en Santa Lucía, con un reconocido empresario involucrado



Video gentileza: Oscar Daniel Olmedo

Ambos rodados sufrieron daños materiales, principalmente el automóvil, que terminó con el vidrio trasero y una puerta destrozados.

En el lugar intervino personal de la Comisaría 5° y del D-7 de la Policía de San Juan, que realizó las pericias y ordenó el tránsito. Los agentes permanecieron en la zona durante varios minutos hasta asegurar las condiciones de circulación.